Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета в Актау
Россия должна взять ответственность и принести публичные извинения за ситуацию с самолетом Embraer 190, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AZ TV.
«Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, должна наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию государству Азербайджану и пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Это наши условия», — сказал он (цитата по Trend). Алиев отметил, что первое условие накануне было выполнено.
РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Российский президент Владимир Путин 28 декабря во время телефонного разговора с Алиевым принес извинения в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».
отмечали в Кремле, он предпринял несколько попыток посадки, в то время как российские средства ПВО «отражали нападения украинских боевых беспилотных летательных аппаратов» на столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ. В пресс-службе аэропорта Грозного изначально утверждали, что лайнер перенаправили на запасной аэродром из-за тумана.
В Росавиации и AZAL сначала называли основной версией крушения столкновение с птицами. После этого, как уточняли в российском агентстве, на борту самолета возникла «нештатная ситуация» и он ушел на запасной аэродром в казахстанский Актау, где потерпел крушение. Позднее в AZAL и азербайджанском Минтрансе назвали причиной авиакатастрофы «внешнее вмешательство». На борту самолета находились 69 человек, в том числе 16 россиян. В авиакатастрофе выжили 29 человек.
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