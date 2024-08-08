Путин разрешил полиции выдворять из России мигрантов
Президент Владимир Путин подписал закон, по которому сотрудники МВД получили право самостоятельно выдворять иностранных граждан из России за ряд правонарушений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Новые меры вступят в силу спустя 180 дней после подписания закона. Пока принимать решения об административном выдворении иностранцев могут только судьи и пограничники.
В июне 2024 года Госдума одобрила пакет законопроектов, ужесточающих контроль в сфере миграции. Предложенные поправки расширили полномочия полиции. В частности, речь шла о контроле за людьми, внесенными в реестр контролируемых мигрантов.
Полиция уже осуществляет депортацию иностранцев, что имеет сходство с механизмом административного выдворения, написано в тексте пояснительной записки.
«Проект федерального закона <...> направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
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