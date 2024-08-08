Путин одобрил прекращение гражданства за непостановку на воинский учет
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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