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Политика ,  
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Путин одобрил прекращение гражданства за непостановку на воинский учет

Путин одобрил прекращение гражданства за отказ от постановки на воинский учет

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

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Россия Владимир Путин законопроект гражданство мигранты воинский учет
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