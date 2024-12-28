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Политика ,  
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Азербайджан изменит правила пребывания для россиян

Два дня назад МИД России сообщил о введении новых правил временного пребывания иностранцев в России. Баку решил принять зеркальные меры
Виды Баку
Виды Баку (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Азербайджан в ближайшее время изменит правила пребывания для россиян в стране. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде.

Он указал, что азербайджанская сторона по вопросам временного пребывания и миграции «будет исходить из принципов паритета и взаимности». Гаджизаде добавил, что изменения будут внесены в ближайшие дни.

В МИД Азербайджана заявили, что решение принято из-за изменения правил пребывания иностранцев в России.

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Российский МИД сообщил об изменениях правил пребывания иностранцев в России 26 декабря. Теперь с 1 января иностранцы, которые приезжают в Россию без визы, смогут находиться в России до 90 суток суммарно в течение года. Сейчас такие иностранцы могут въезжать на 90 суток суммарно в течение полугода.

В России с весны началось ужесточение миграционной политики. Этому предшествовал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», исполнителями которого были четверо граждан Таджикистана. К примеру, за последние месяцы было сокращено количество учреждений, которые принимают экзамены у мигрантов: раньше этим могли заниматься и коммерческие структуры.

Кроме того, парламент принял закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Перед зачислением будет проводиться бесплатное тестирование. Также была ужесточена ответственность за организацию нелегальной миграции, в стране прошли задержания подозреваемых в таких преступлениях.

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