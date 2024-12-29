WP рассказала о сожалении Байдена из-за выхода из гонки
Президент США Джо Байден и некоторые из его помощников по-прежнему считают, что ему не следовало выходить из предвыборной гонки, несмотря на неудачные дебаты с Дональдом Трампом и результаты опросов, которые побудили демократов оказать на него давление, чтобы он отказался от участия в выборах, пишет The Washington Post.
По мнению Байдена, он мог бы победить Трампа. По словам помощников, президент старался не возлагать вину за поражение на выборах на Камалу Харрис и ее кампанию.
В частных беседах американский лидер также говорил, что ему следовало выбрать на должность генерального прокурора кого-то другого, а не Меррика Гарланда. Он жаловался на медлительность Минюста под руководством Гарланда в преследовании Трампа и его агрессивность в преследовании сына Байдена Хантера, рассказали собеседники газеты. Если бы Минюст не тянул с тем, чтобы привлечь к ответственности Трампа за попытку отменить выборы и ненадлежащее обращение с секретными документами, тот мог бы столкнуться с политически разрушительным с судебным разбирательством перед выборами, полагают демократы.
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