 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

WP рассказала о сожалении Байдена из-за выхода из гонки

Президент США Джо Байден и некоторые из его помощников по-прежнему считают, что ему не следовало выходить из предвыборной гонки, несмотря на неудачные дебаты с Дональдом Трампом и результаты опросов, которые побудили демократов оказать на него давление, чтобы он отказался от участия в выборах, пишет The Washington Post.

По мнению Байдена, он мог бы победить Трампа. По словам помощников, президент старался не возлагать вину за поражение на выборах на Камалу Харрис и ее кампанию.

В частных беседах американский лидер также говорил, что ему следовало выбрать на должность генерального прокурора кого-то другого, а не Меррика Гарланда. Он жаловался на медлительность Минюста под руководством Гарланда в преследовании Трампа и его агрессивность в преследовании сына Байдена Хантера, рассказали собеседники газеты. Если бы Минюст не тянул с тем, чтобы привлечь к ответственности Трампа за попытку отменить выборы и ненадлежащее обращение с секретными документами, тот мог бы столкнуться с политически разрушительным с судебным разбирательством перед выборами, полагают демократы.

Материал дополняется

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Нетаньяху удалят простату из-за инфекцииОбщество, 01:46
В ООН назвали 2024 год одним из худших для детейПолитика, 01:23
Расследование крушения самолета AZAL передали в центральный аппарат СКОбщество, 01:18
WP рассказала о сожалении Байдена из-за выхода из гонкиПолитика, 01:08
Москва призвала Пакистан и Афганистан к конструктивному диалогуПолитика, 00:47
Минпросвещения и Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭОбщество, 00:34
В Азербайджан доставили тела 24 погибших при крушении самолета AZALОбщество, 00:16
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Зурабишвили рассказала, где проведет последнюю ночь как президентПолитика, 00:10
Каковы шансы на переизбрание у критикующего Украину президента ХорватииПолитика, 00:01
Bloomberg рассказал об альтернативных решениях по транзиту газа в ЕвропуПолитика, 00:00
Глава отдела мнений Welt решила уволиться из-за интервью с МаскомПолитика, 28 дек, 23:17
WP связала слова Трампа о Канаде и Гренландии со «всеобъемлющей миссией»Политика, 28 дек, 22:58
Киев обратился в ЕС из-за слов Фицо о прекращении поставок электричестваПолитика, 28 дек, 22:32
Умер старейший из выживших при нападении на Перл-ХарборОбщество, 28 дек, 22:21