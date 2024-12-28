AP узнало размер последнего пакета помощи Украине при Байдене

США объявят о новом пакете вооружений общей стоимостью $1,25 млрд 30 декабря, пишет AP. В него войдут боеприпасы для систем NASAMS, Hawk, ракеты для ПЗРК Stinger и другое оружие. Россия осуждает военную помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена, который уйдет в оставку в конце января, намерена выделить Киеву один из последних пакетов вооружений общей стоимостью $1,25 млрд. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

В очередной пакет помощи войдет значительное количество боеприпасов, в том числе для систем NASAMS и системы ПВО Hawk. Также Киеву предоставят ракеты для переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, сообщили агентству источники.

Американская администрация, предположительно, объявит о новом транше в понедельник, 30 декабря, уточнили собеседники AP.

О том, что Байден намерен одобрить поставку новой партии оружия Украине в ближайшие дни, накануне сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Reuters писал, что этот пакет будет последним, выделенным администрацией Байдена, и приводил похожую стоимость включенных в него вооружений.

По данным агентства, помощь будет выделена в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Инициатива USAI предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями на бюджетные ассигнования, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов. Это означает, что доставка техники на поле боя может занять месяцы или годы, отмечал Reuters.

Собеседник издания подтверждал, что в пакет должны войти ракеты-перехватчики для ПВО и артиллерийские боеприпасы.

США с начала российской военной операции на Украине предоставили Киеву военную помощь на $61,4 млрд.

Россия осуждает военную помощь Украине. Власти подчеркивают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.