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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о «прощальных» санкциях Байдена против России

WP: администрация Байдена обсуждает санкции против российской энергетики
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Администрация Байдена рассматривает санкции против «теневого флота» России, новых нефтяных экспортеров и отзыв банковских лицензий за обработку платежей за энергоносители, пишет WP. Москва считает незаконными ограничения Запада
Фото: banu sevim / Shutterstock
Фото: banu sevim / Shutterstock

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Санкции предлагается ввести до истечения полномочий Байдена — 20 января пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Собеседники WP отмечают, что введение новых мер даст республиканцу больше рычагов давления на Москву.

По словам собеседника издания, новые ограничения затронут «теневой флот», который перевозит российскую нефть, а также нефтяных экспортеров, которые до сих пор не попали в санкционные списки. Среди рассматриваемых вариантов в том числе отзыв банковских лицензий, позволяющих обрабатывать платежи за энергоносители из России.

«Целью новых масштабных санкций должно стать двузначное снижение доходов [России] от экспорта в течение 6–12 месяцев», — сказал бывший сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена объяснил WP необходимость этих санкций тем, что Украина должна быть «в наилучшей возможной позиции» для самозащиты и ведения мирных переговоров на «справедливых» условиях. «Это действие станет еще одним шагом к достижению этой цели», — сказал он.

«Если [пакет санкций] приведет к тому, что некоторые российские баррели исчезнут с рынка, это, очевидно, окажет влияние на мировые цены, но я думаю, что оно будет незначительным», — заявил еще один собеседник издания.

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После начала военной операции на Украине страны G7, ЕC, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Это предполагает отсутствие возможностей для компаний предоставлять транспортные, страховые и финансовые услуги для энергоносителей из России в случае их продажи по цене более $60 за баррель.

Москва считает незаконными западные ограничения и требует их отменить. В Кремле называли невозможными полностью блокирующие меры в отношении России и выражали уверенность в их обходе.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Джо Байден энергетический сектор санкции против России Военная операция на Украине
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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