NYT узнал о плане Байдена искать в последней поездке утешение
Американский президент Джо Байден запланировал приехать в Ватикан для поиска «облегчения и утешения» в связи со скорым истечением срока полномочий 20 января 2025 года, сообщил New York Times источник, знакомый с планами главы государства. Визит запланирован на 9–12 января.
По словам анонимного собеседника издания, Папа римский стал для Байдена союзником и тем собеседником, с которым президент обсуждал свои новые мысли. Они время от времени созванивались, некоторые беседы носили непринужденный характер, с фразами вроде «Привет, как дела?».
Один из последних разговоров состоялся 19 декабря. Как сообщили в Белом доме, Байден и Франциск обсудили «усилия по продвижению мира во всем мире» в период рождественских праздников, американский президент поблагодарил понтифика за «работу по продвижению прав человека и защите религиозных свобод».
Как выяснила газета, Байден не сожалеет об июньских дебатах с избранным президентом Дональдом Трампом, на которых он неудачно выступил, что стало причиной для отказа от президентской гонки. Президент рассказывал в приватных беседах со своими сторонниками, что был в тот день болен простудой, и дебаты следовало перенести, поскольку выступил бы лучше, если бы был здоров.
Как отмечала Washington Post, Байден после победы Трампа на ноябрьских выборах прилагает все больше усилий, чтобы напомнить людям о своих достижениях на посту президента и оставить положительный след в учебниках истории.
Например, в середине декабря президент, выступая в Брукингском институте, рассказал, какие меры принял для сдерживания пандемии коронавируса и восстановления пострадавшей экономики США. В этом же месяце он помиловал 39 человек и смягчил наказание для еще 1500 заключенных, а также принес официальные извинения коренным американцам за федеральную систему школ-интернатов для детей из индейских семей. Учреждения действовали с 1819 по 1969 годы в 37 штатах, за это время от болезней и недоедания в них погибли более 900 детей, сообщала в 2021 году министр внутренних дел Деб Хааланд.
В сентябре, перед выборами в США, папа римский не смог отдать предпочтение ни одному из кандидатов в президенты — ни республиканцу Трампу, ни вице-президенту, демократу Камале Харрис, поскольку они оба, по мнению понтифика, выступают «против жизни». Франциск обвинил Трампа в жестокости по отношению к мигрантам, а Харрис упрекнул за поддержку абортов.
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