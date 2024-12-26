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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NYT узнал о плане Байдена искать в последней поездке утешение

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Поездка в Ватикан для встречи с папой римским в январе — последний зарубежный визит Байдена в должности президента США. Франциск стал для политика союзником, они непринужденно общаются по телефону
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Американский президент Джо Байден запланировал приехать в Ватикан для поиска «облегчения и утешения» в связи со скорым истечением срока полномочий 20 января 2025 года, сообщил New York Times источник, знакомый с планами главы государства. Визит запланирован на 9–12 января.

По словам анонимного собеседника издания, Папа римский стал для Байдена союзником и тем собеседником, с которым президент обсуждал свои новые мысли. Они время от времени созванивались, некоторые беседы носили непринужденный характер, с фразами вроде «Привет, как дела?».

Один из последних разговоров состоялся 19 декабря. Как сообщили в Белом доме, Байден и Франциск обсудили «усилия по продвижению мира во всем мире» в период рождественских праздников, американский президент поблагодарил понтифика за «работу по продвижению прав человека и защите религиозных свобод».

Как выяснила газета, Байден не сожалеет об июньских дебатах с избранным президентом Дональдом Трампом, на которых он неудачно выступил, что стало причиной для отказа от президентской гонки. Президент рассказывал в приватных беседах со своими сторонниками, что был в тот день болен простудой, и дебаты следовало перенести, поскольку выступил бы лучше, если бы был здоров.

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Фото:Cheney Orr / Reuters

Как отмечала Washington Post, Байден после победы Трампа на ноябрьских выборах прилагает все больше усилий, чтобы напомнить людям о своих достижениях на посту президента и оставить положительный след в учебниках истории.

Например, в середине декабря президент, выступая в Брукингском институте, рассказал, какие меры принял для сдерживания пандемии коронавируса и восстановления пострадавшей экономики США. В этом же месяце он помиловал 39 человек и смягчил наказание для еще 1500 заключенных, а также принес официальные извинения коренным американцам за федеральную систему школ-интернатов для детей из индейских семей. Учреждения действовали с 1819 по 1969 годы в 37 штатах, за это время от болезней и недоедания в них погибли более 900 детей, сообщала в 2021 году министр внутренних дел Деб Хааланд.

В сентябре, перед выборами в США, папа римский не смог отдать предпочтение ни одному из кандидатов в президенты — ни республиканцу Трампу, ни вице-президенту, демократу Камале Харрис, поскольку они оба, по мнению понтифика, выступают «против жизни». Франциск обвинил Трампа в жестокости по отношению к мигрантам, а Харрис упрекнул за поддержку абортов.

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Джо Байден США Ватикан Папа римский Франциск
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Дональд Трамп

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14 июня 1946 года
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