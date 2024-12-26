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Политика ,  
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Путин раскрыл, что в 2021 году ему предлагал Байден по Украине

Путин: Байден еще в 2021 году предлагал отложить вступление Украины в НАТО
По словам Владимира Путина, американский президент соглашался с тем, что Украина не готова к вступлению в Североатлантический альянс
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден (Фото: Peter Klaunzer / Keystone / Getty Images)

Президент России Владимир Путин сообщил, что Байден в разговоре с ним еще в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО.

«Я знаю, что говорил об этом еще в 2021 году — это не тайна никакая — действующий президент Байден. Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», — рассказал он (цитата по ТАСС).

О разговоре с Байденом Путин вспомнил, когда отвечал на вопрос о заявлении Дональда Трампа, который допустил заморозку конфликта и отсрочку вступления Украины в НАТО на 10-20 лет.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В Женеве в июне 2021 года прошла первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По итогам переговоров было решено вернуть послов России и США в места их службы. Также Путин сообщил, что Москва и Вашингтон настроены на поиск решений проблемных вопросов в отношениях двух стран, и уточнил, что во время переговоров не было никакого давления ни с одной из сторон. «Встреча была конкретной, предметной», — пояснил президент.

В начале февраля Путин рассказывал, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, беспокоит Россию из соображений безопасности, однако не угроза со стороны военного блока стала поводом для начала спецоперации. «Непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса», — заявил президент.

11 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США и союзники пока не могут принять Украину в НАТО. «Украина понимает это, и мы не хотим вовлекать в эту войну военнослужащих других стран. Но если мы хотим положить конец этой войне, нам нужно направить приглашение», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что приглашение должно быть предоставлено Украине в «международно признанных границах», но действие членства пока будет распространяться на подконтрольные Киеву территории «с будущим пониманием расширения этого на всю территорию».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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