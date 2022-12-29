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На Украине сообщили о повреждении 10 объектов инфраструктуры при обстреле

ГСЧС Украины: в результате обстрела повреждены 10 объектов инфраструктуры в 10 областях
Утром 29 декабря на большей части Украины была объявлена воздушная тревога, власти сообщили о взрывах в крупных городах, перебоях с электричеством. ГСЧС уточнила, что повреждены 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Десять объектов критической инфраструктуры в десяти украинских областях получили повреждения в результате ракетных обстрелов утром 29 декабря, сообщил пресс-секретарь украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий, передает «Страна.ua».

«В Украине повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях в результате сегодняшних атак», — сказал он.

Ранним утром 29 декабря в Киеве и еще 12 областях Украины объявили воздушную тревогу. После этого в крупных городах Украины, среди которых Киев, Харьков и Львов, прогремели взрывы. Власти ряда областей, включая Одесскую и Львовскую, сообщили об отключении света.

Россия наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины с 10 октября. Президент Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого он обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.

Последний удар по энергетическим объектам на Украине российские силы, согласно сводкам Минобороны России, нанесли 16 декабря. После этих ударов на Украине наблюдались проблемы с тепло- и электроснабжением, а также с подачей воды, говорил президент страны Владимир Зеленский.

29 декабря российское военное ведомство опубликовало в своем телеграм-канале картинку с надписью «Калибры не закончатся никогда». Тем не менее в последней сводке министерства о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре ничего не сказано.

На Украине сообщили о повреждении 10 объектов инфраструктуры при обстреле
На Украине сообщили о повреждении 10 объектов инфраструктуры при обстреле

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине ракетные удары электричество критическая инфраструктура
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