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В Киеве заявили о тупике в боевых действиях

Глава разведки Украины Буданов: боевые действия застопорились
Украина ожидает поставок «более совершенного оружия» со стороны Запада, сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Боевые действия на Украине зашли в тупик, Киев не может победить Россию на всех направлениях и ожидает поставок нового оружия со стороны Запада, заявил в интервью Би-би-си начальник главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов.

«Ситуация просто застопорилась», — сказал он, добавив, что «движения нет».

По словам Буданова, Киев с «нетерпением» ожидает новых поставок вооружений со стороны западных стран и появления в своем арсенале «более совершенного оружия».

Глава украинской разведки также сообщил, что не видит сейчас реальной непосредственной угрозы наступления со стороны Белоруссии. «На данный момент я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси», — считает Буданов.

По его мнению, общество в Белоруссии не поддержит участие в конфликте на Украине. «Поэтому президент [Белоруссии Александр] Лукашенко предпринимает все шаги, чтобы не допустить катастрофы для своей страны», — считает глава украинской разведки.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, обеспечение собственной безопасности и ликвидацию «антироссийского анклава».

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В декабре президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о риске затягивания боевых действий, сказал, что Россия стремится закончить их «чем быстрее, тем лучше». «Наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну: мы к этому стремимся и будем стремиться», — указывал он.

Все конфликты, так или иначе, завершаются переговорами, и Россия никогда не отказывалась от этого варианта, говорил президент. «Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры», — заявлял Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого выражал мнение, что Россия хочет не мира, а «краткосрочного перемирия» и «передышки» для восстановления сил. В ноябре украинский лидер представил на саммите G20 «формулу мира», которая, в частности, предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Москва отказалась вести переговоры на таких условиях. «Очевидно, что Киев не готов к диалогу», — комментировал предложение Зеленского глава МИДа Сергей Лавров.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Кирилл Буданов разведка
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