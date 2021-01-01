МИД сообщил о запрете на въезд для руководства силовых ведомств ФРГ

Так российские власти ответили на санкции, которые Евросоюз ввел против двух россиян и подразделения военной разведки, якобы причастных к кибератаке на бундестаг

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Россия ответила на санкции Европейского союза, которые были введены против Москвы по подозрению в причастности к кибератакам на бундестаг в 2015 году. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким коллегам с предложением провести расследование кибератаки на бундестаг, однако Берлин упорно игнорирует эти предложения. Такой подход, как считают в МИДе, свидетельствует о том, что в ФРГ никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого дела о русских хакерах и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против России.

По мнению российских дипломатов, на протяжении длительного времени сюжет о взломе «русскими хакерами» компьютерных сетей бундестага последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. «Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза нового пакета односторонних санкций против России», — считают в министерстве.