МИД сообщил о запрете на въезд для руководства силовых ведомств ФРГ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 73,66 (-0,06) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 90,21 (+0,08) Инвестиции, 13:16
Как Триколор научился запускать новые тарифы за два дня Индустрия 4.0, 17:00  Шувалов сменит Вексельберга во главе совета директоров «Сколково» Бизнес, 16:51 Что кроме футбола: подарок на Новый год для настоящего фаната спорта РБК и Okko, 16:46 Глава «Насилию.нет» сообщила о признании организации иноагентом Общество, 16:31 От работы у Диора до дружбы с Плисецкой: чем был известен Пьер Карден Стиль, 16:29 «Признание блокчейна уже наступило». Как технология развивается в России Крипто, 16:15 Well-being культура: на что готовы пойти компании ради своих сотрудников Pro, 16:00 Кремль заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина с Зеленским Политика, 15:56 Путин согласился подумать об индексации пенсий работающих пенсионеров Экономика, 15:49 Бесплатную парковку для врачей в Москве продлили на 2021 год Авто, 15:41 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 15:34 Защита Цуркан обжалует приговор по делу о шпионаже Общество, 15:32 МИД сообщил о запрете на въезд для руководства силовых ведомств ФРГ Политика, 15:16 Герцоги на удаленке: как принц Гарри и Меган Маркл ведут новую жизнь Стиль, 15:15
Атаки хакеров ,  
0 

МИД сообщил о запрете на въезд для руководства силовых ведомств ФРГ

Так российские власти ответили на санкции, которые Евросоюз ввел против двух россиян и подразделения военной разведки, якобы причастных к кибератаке на бундестаг
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Россия ответила на санкции Европейского союза, которые были введены против Москвы по подозрению в причастности к кибератакам на бундестаг в 2015 году. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким коллегам с предложением провести расследование кибератаки на бундестаг, однако Берлин упорно игнорирует эти предложения. Такой подход, как считают в МИДе, свидетельствует о том, что в ФРГ никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого дела о русских хакерах и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против России.

ЕС ввел санкции против России из-за кибератак на бундестаг
Политика
Бундестаг

По мнению российских дипломатов, на протяжении длительного времени сюжет о взломе «русскими хакерами» компьютерных сетей бундестага последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. «Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза нового пакета односторонних санкций против России», — считают в министерстве.

Хакерская атака на бундестаг началась 30 апреля 2015 года: несколько депутатов получили электронные письма якобы из ООН, адрес отправителя которых оканчивался на @un.org. В сообщениях была ссылка, в случае перехода по которой на компьютеры незаметно устанавливалось вредоносное программное обеспечение. Таким образом злоумышленники получили доступ к интранету немецкого парламента, к которому были подключены более 5,6 тыс. компьютеров и около 12 тыс. пользователей.

Службы безопасности заметили проникновение только 11 мая, а остановить атаку удалось 20 мая. За это время хакеры скачали не менее 16 Гб данных, в том числе десятки тысяч электронных писем парламентариев. Журнал Spiegel писал, что взломщики получили доступ и к компьютеру канцлера Германии Ангелы Меркель, к ним попала информация о ее личной и деловой жизни, а также о политической ситуации в стране.

В Германии заявили об интересе к «хотя бы разумным» отношениям с Россией
Политика
Фото:Olivier Hoslet / Pool / Reuters

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Москва все обвинения отрицала. В июне 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их бездоказательными. В свою очередь, Меркель говорила, что у Берлина есть веские доказательства причастности России к кибератаке. В конце мая 2020 года в МИД Германии был вызван российский посол Сергей Нечаев. Немецкий госсекретарь Мигель Бергер от имени правительства ФРГ проинформировал дипломата, что ЕС применит режим киберсанкций против лиц, ответственных за атаку на бундестаг, в том числе против российского гражданина Дмитрия Бадина. Последний вскоре был объявлен в международный розыск.

ЕС ввел санкции против России по подозрению в кибератаках на немецкий парламент 22 октября. Под ограничения попал 85-й главный центр спецопераций Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), а также россияне Игорь Костюков и Дмитрий Бадин, которого назвали непосредственным исполнителем кибератаки. Костюков — нынешний руководитель Главного управления Генштаба. Власти Евросоюза утверждают, что именно он в 2015 году руководил 85-м главным центром спецопераций, который создавал группы хакеров под названиями APT-28, Fancy Bear, Sofacy Group, Pawn Storm и Strontium.

Автор
Михаил Юшков
Россия ФРГ санкции запрет въезда кибератаки бундестаг
Материалы по теме
ФРГ назвала сроки санкций за кибератаки россиян на бундестаг
Политика
СМИ узнали о предложении ФРГ ввести санкции против России за кибератаку
Политика
МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter