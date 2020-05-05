ФРГ объявила в розыск обвиненного США в хакерских атаках россиянина

Речь идет о Дмитрии Бадине, которого подозревают в кибератаке на бундестаг в 2015 году. По мнению Берлина, он входит в хакерскую группу Fancy Bear. В США Бадина считают виновным во взломе серверов демпартии и агентства WADA

Фото: Александр Земляниченко / AP

Генеральная прокуратура Германии объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, который подозревается немецкими властями в совершении кибератаки на сети бундестага в 2015 году. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, ордер на арест россиянина был выдан на этой неделе, однако Генпрокуратура ФРГ пока не публиковала официального заявления на эту тему.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, хакерская атака на бундестаг началась 30 апреля 2015 года. В этот день несколько депутатов получили электронные письма якобы от Организации Объединенных Наций, адрес отправителя которых оканчивался на @un.org. В сообщениях была ссылка, по которой на компьютеры незаметно устанавливалось вредоносное программное обеспечение. Таким образом злоумышленники получили доступ к сети бундестага, к которой на тот момент были подключены более 5,6 тыс. компьютеров и около 12 тыс. пользователей.

Службы безопасности заметили атаку только 11 мая, а остановить ее удалось 20 мая. За это время хакеры скачали не менее 16 Гб данных, в том числе десятки тысяч электронных писем парламентариев.