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ФРГ объявила в розыск обвиненного США в хакерских атаках россиянина

Речь идет о Дмитрии Бадине, которого подозревают в кибератаке на бундестаг в 2015 году. По мнению Берлина, он входит в хакерскую группу Fancy Bear. В США Бадина считают виновным во взломе серверов демпартии и агентства WADA
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Генеральная прокуратура Германии объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, который подозревается немецкими властями в совершении кибератаки на сети бундестага в 2015 году. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, ордер на арест россиянина был выдан на этой неделе, однако Генпрокуратура ФРГ пока не публиковала официального заявления на эту тему.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, хакерская атака на бундестаг началась 30 апреля 2015 года. В этот день несколько депутатов получили электронные письма якобы от Организации Объединенных Наций, адрес отправителя которых оканчивался на @un.org. В сообщениях была ссылка, по которой на компьютеры незаметно устанавливалось вредоносное программное обеспечение. Таким образом злоумышленники получили доступ к сети бундестага, к которой на тот момент были подключены более 5,6 тыс. компьютеров и около 12 тыс. пользователей.

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Скриншот трансляции

Службы безопасности заметили атаку только 11 мая, а остановить ее удалось 20 мая. За это время хакеры скачали не менее 16 Гб данных, в том числе десятки тысяч электронных писем парламентариев.

По мнению прокуратуры Германии, Бадин был одним из организаторов хакерской атаки, ведомство считает его создателем вредоносной программы VSC, которая использовалась для взлома паролей и проникновения в ИТ-систему.

По данным газеты, Дмитрий Бадин родился в 1990 году в Курске, ему 29 лет. Немецкие правоохранительные органы полагают, что он входит в хакерскую группу Fancy Bear (АРТ 28), которую на Западе считают связанной с российским ГРУ (сейчас — Главное управление Генерального штаба). Бадина обвиняют в работе в качестве агента спецслужб и незаконном сборе компьютерных данных. При этом газета отмечает, что ждать скорого процесса над ним в Германии не стоит, поскольку Бадин вряд ли покинет Россию. Но даже если россиянина задержат, то сначала его выдадут США.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Германии.

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В 2018 году Минюст США обвинил 12 граждан России во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и сетей самой партии во время кампании 2016 года. Среди подозреваемых оказался в том числе Дмитрий Бадин.

Вашингтон также считает Бадина виновным в атаках на серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и американской энергетической компании Westinghouse, которая занимается в том числе ядерной энергетикой. По мнению американского Минюста, к ним причастны Бадин и еще шестеро россиян, которых власти США называют сотрудниками ГРУ.

Авторы: Михаил Юшков, Наталия Анисимова
При участии: Алена Прохоренко
Теги: российские хакеры, бундестаг
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