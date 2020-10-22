ЕС ввел санкции против России из-за кибератак на бундестаг

Под санкции попал в том числе и нынешний руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков

Бундестаг (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Европейский союз ввел санкции против двух россиян и подразделения военной разведки. Их подозревают в причастности к кибератакам на немецкий парламент. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Под ограничения подпал 85-й главный центр спецопераций Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Также под санкции подпали граждане России Дмитрий Бадин и Игорь Костюков.

Дмитрий Бадин в сообщении называется непосредственным исполнителем кибератаки, осуществленной в 2015 году. Журнал ЕС именует его офицером ГУ Генштаба, причастным к краже документов из немецкого парламента.

Игорь Костюков — нынешний глава ГУ Генштаба. В ЕС утверждают, что именно он в 2015 году руководил 85-м главным центром спецопераций, который создавал группы хакеров под названиями APT-28, Fancy Bear, Sofacy Group, Pawn Storm и Strontium.