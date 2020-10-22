ЕС ввел санкции против России из-за кибератак на бундестаг

«85-й главный центр спецопераций ГУ Генштаба», как утверждает ЕС, находится в Москве по адресу Комсомольский проспект, д.20. Этот же адрес фигурировал в расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера. В 2018 году утверждалось, что работавшие в этом здании люди были причастны к атаке на серверы структур Демократической партии и почту членов предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Американцы заявляли, что по этому адресу располагалась воинская часть 26165.
В мае 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о веских доказательствах причастности России к «возмутительной» кибератаке на системы немецкого парламента в 2015 году.
«Я отношусь к этим вещам очень серьезно», — заявила она, отвечая на вопросы парламентариев. По словам Меркель, эта атака была частью стратегии гибридной войны, к которой также относятся искажение фактов и дезориентация. «Это не просто совпадение, это стратегия», — подчеркнула канцлер.
В конце мая этого года в МИД Германии был вызван посол России Сергей Нечаев. Госсекретарь немецкого внешнеполитического ведомства Мигель Бергер от имени немецкого правительства проинформировал дипломата, что ЕС применит режим киберсанкций против лиц, ответственных за атаку на бундестаг, в том числе российского гражданина Дмитрия Бадина. Последний вскоре был объявлен в международный розыск.
Хакерская атака на бундестаг началась 30 апреля 2015 года, несколько депутатов получили электронные письма якобы из Организации Объединенных Наций, адрес отправителя которых оканчивался на @un.org. В сообщениях была ссылка, в случае перехода по которой на компьютеры незаметно устанавливалось вредоносное программное обеспечение. Таким образом злоумышленники получили доступ к интранету немецкого парламента, к которому были подключены более 5,6 тыс. компьютеров и около 12 тыс. пользователей.
Службы безопасности заметили проникновение только 11 мая, а остановить атаку удалось 20 мая. За это время хакеры скачали не менее 16 Гб данных, в том числе десятки тысяч электронных писем парламентариев. Журнал Spiegel писал, что взломщики получили доступ и к компьютеру Ангелы Меркель, к ним попала информация о ее личной и деловой жизни, а также политической ситуации в Германии.
Москва все обвинения отрицала. В июне 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их бездоказательными. «Мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году», — сказала она. Захарова подчеркнула, что с 2015 года Берлин ни разу не смог объяснить, на чем основаны выдвигаемые обвинения. По ее словам, власти Германии ссылаются на надежные свидетельства, якобы полученные от американских спецслужб, о том, что российские госструктуры имеют отношение к хакерским атакам.