В Германии заявили об интересе к «хотя бы разумным» отношениям с Россией

Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией несмотря на разногласия по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального, заявил глава МИД ФРГ Хейко Маас в интервью «РИА Новости».

Министр комментировал сообщения о том, что случившееся может заморозить отношения двух государств.

«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», — пояснил Маас.

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