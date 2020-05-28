Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг

Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг, в участии в которой подозревают россиянина. Сообщение об этом размещено на сайте МИД ФРГ.

Госсекретарь МИДа Мигель Бергер от имени немецкого правительства «решительно осудил» кибератаку, указывается в сообщении. Глава ведомства проинформировал Нечаева, что ЕС применит «режим киберсанкций» против лиц, ответственных за нападение на бундестаг, в том числе российского гражданина Дмитрия Бадина.

В начале мая Генпрокуратура ФРГ объявила в розыск Бадина по подозрению в организации атаки на бундестаг в апреле 2015 года. В ведомстве установили, что в результате злоумышленники скачали не менее 16 Гб данных, включая письма членов парламента. По данным Spiegel, хакеры получили доступ и к компьютеру канцлера Ангелы Меркель, к ним попала информация о ее личной и деловой жизни, а также политической ситуации в Германии. Прокуратура считает Бадина участником хакерской группы Fancy Bear, которую на Западе связывают с Главным управлением Генштаба (ГРУ).

13 мая Меркель заявила, что есть веские доказательства причастности России к кибератаке на бундестаг. По ее словам, случившееся стало частью «стратегии гибридной войны», которая включает искажение фактов.