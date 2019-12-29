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Киев и Донбасс обменялись пленными
Принципиальная договоренность обменять «всех установленных на всех установленных» была достигнута на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря, где впервые встретились Путин и Зеленский
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса провели обмен пленными. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.

Там уточнили, что всего на территорию, подконтрольную властям Украины, вернулись 76 человек. «Они в безопасности», — говорится в сообщении.

В Киеве при этом не уточнили, сколько человек отправилось в Донецкую и Луганские народные республики. По данным телеканала «112», всего Украина планировала передать самопровозглашенным республикам 130 человек. При этом указывается, что часть людей отказалась переезжать в Донбасс.

Известно, что в ДНР и ЛНР переданы в том числе бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», которые подозревались в убийстве протестующих во время событий на Майдане в 2014 году.

В ЛНР сообщили, что передали украинской стороне 25 человек и получили 63. Донецая народная республика отчиталась о передаче Киеву 51 человека, а в обратном направлении проследовало 60.

Об обмене «всех установленных на всех установленных» договорились лидеры «нормандской четверки» на встрече, прошедшей в Париже 9 декабря.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное
Политика

По итогам саммита президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возвращение 72 человек. До этого собеседники РБК, знакомые с переговорами, говорили, что обсуждается обмен 250 на 100 человек от Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР соответственно. Предполагалось, что детали будут проработаны на встрече трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря, однако этого не произошло. Компромисса удалось достичь во время дополнительной видеоконференции с участием представителей ДНР и ЛНР, Москвы, Киева и ОБСЕ, которая прошла 23 декабря.

Обмен пленными в Донбассе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева заявила РБК, что обмен состоится до конца года, но «конкретных списков пока нет».

Согласия удалось достичь после того, как Киев дал гарантии относительно процессуальной защиты граждан, чтобы те покинули территорию Украины и их не объявляли в розыск, пояснил собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров. Для ускорения процедуры Киев и Донбасс должны выдать разрешения рассматривать уголовные дела в отношении обмениваемых лиц без их участия, а в случае обвинительных приговоров они обязуются добиваться помилования осужденных. На этом настаивала Москва. Представитель Украины в группе Леонид Кучма заявил, что лично включится в этот процесс и подпишет соответствующий документ, на котором будут стоять подписи и других участников, включая Россию и ОБСЕ, рассказал собеседник РБК, знакомый с переговорным процессом.

Результаты «нормандского саммита»

«Нормандская четверка» (Франция, Германия, Россия и Украина) 9 декабря договорилась способствовать обмену «всех на всех» между Киевом и Донбассом; стремиться к полной реализации режима прекращения огня, содействовать обновлению плана разминирования, а также стремиться развести силы и средства на еще трех участках до конца марта 2020 года.

Отдельной графой прописаны итоги переговоров о выполнении политических положений минских соглашений. В частности, речь идет о стремлении согласовать все правовые аспекты особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы он действовал на постоянной основе, и об интеграции «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Следующий саммит участники решили провести в течение четырех месяцев.

Авторы: Елизавета Антонова, Артем Филипенок
Теги: Донбасс, обмен, Киев, Украина, Владимир Зеленский, переговоры ..., Минские переговоры
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