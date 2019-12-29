Киев и Донбасс обменялись пленными

Принципиальная договоренность обменять «всех установленных на всех установленных» была достигнута на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря, где впервые встретились Путин и Зеленский

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса провели обмен пленными. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.

Там уточнили, что всего на территорию, подконтрольную властям Украины, вернулись 76 человек. «Они в безопасности», — говорится в сообщении.

В Киеве при этом не уточнили, сколько человек отправилось в Донецкую и Луганские народные республики. По данным телеканала «112», всего Украина планировала передать самопровозглашенным республикам 130 человек. При этом указывается, что часть людей отказалась переезжать в Донбасс.

Известно, что в ДНР и ЛНР переданы в том числе бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», которые подозревались в убийстве протестующих во время событий на Майдане в 2014 году.

В ЛНР сообщили, что передали украинской стороне 25 человек и получили 63. Донецая народная республика отчиталась о передаче Киеву 51 человека, а в обратном направлении проследовало 60.