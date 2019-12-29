Киев и Донбасс обменялись пленными

Об обмене «всех установленных на всех установленных» договорились лидеры «нормандской четверки» на встрече, прошедшей в Париже 9 декабря.
По итогам саммита президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возвращение 72 человек. До этого собеседники РБК, знакомые с переговорами, говорили, что обсуждается обмен 250 на 100 человек от Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР соответственно. Предполагалось, что детали будут проработаны на встрече трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря, однако этого не произошло. Компромисса удалось достичь во время дополнительной видеоконференции с участием представителей ДНР и ЛНР, Москвы, Киева и ОБСЕ, которая прошла 23 декабря.
Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева заявила РБК, что обмен состоится до конца года, но «конкретных списков пока нет».
Согласия удалось достичь после того, как Киев дал гарантии относительно процессуальной защиты граждан, чтобы те покинули территорию Украины и их не объявляли в розыск, пояснил собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров. Для ускорения процедуры Киев и Донбасс должны выдать разрешения рассматривать уголовные дела в отношении обмениваемых лиц без их участия, а в случае обвинительных приговоров они обязуются добиваться помилования осужденных. На этом настаивала Москва. Представитель Украины в группе Леонид Кучма заявил, что лично включится в этот процесс и подпишет соответствующий документ, на котором будут стоять подписи и других участников, включая Россию и ОБСЕ, рассказал собеседник РБК, знакомый с переговорным процессом.
Результаты «нормандского саммита»
«Нормандская четверка» (Франция, Германия, Россия и Украина) 9 декабря договорилась способствовать обмену «всех на всех» между Киевом и Донбассом; стремиться к полной реализации режима прекращения огня, содействовать обновлению плана разминирования, а также стремиться развести силы и средства на еще трех участках до конца марта 2020 года.
Отдельной графой прописаны итоги переговоров о выполнении политических положений минских соглашений. В частности, речь идет о стремлении согласовать все правовые аспекты особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы он действовал на постоянной основе, и об интеграции «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Следующий саммит участники решили провести в течение четырех месяцев.