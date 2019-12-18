Донбасс и Киев провалили переговоры о новом обмене пленными

Участники минских переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе не согласовали ни дату нового обмена пленными, ни новые участки разведения сил и средств, хотя к этому призывала «нормандская четверка»

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего и министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 18 декабря не привели к согласованию даты обмена и согласованию новых участков разведения сил и средств, сообщили журналистам участники переговоров со стороны ДНР, ЛНР и России, сообщает корреспондент РБК.

О том, что переговоры по обмену провалились, также сказала журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева. По ее словам, это произошло «по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену». Переговоры по этому вопросу продолжатся в формате видеоконференции, сообщил МИД самопровозглашенной ДНР. Очередная очная встреча представителей группы намечена на 16 января 2020 года.

Встреча в Минске стала первой после прошедшего 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Обмен «всех на всех» — начиная со «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года — был одним из пунктов договоренностей, достигнутых на «нормандском саммите». Лидер Украины Владимир Зеленский по итогам саммита анонсировал возвращение 72 человек.

Переговорщики от непризнанных ДНР и ЛНР, Киева, России и ОБСЕ провели 18 декабря в «Президент-отеле» в Минске намного больше времени, чем обычно, отмечает корреспондент РБК, наблюдавший за переговорами. Если обычно встреча длится с 10:00 до 17:00, то в этот раз переговорщики покинули второй этаж, где проводят встречи, после десяти часов вечера. Из-за этого российская делегация опоздала на свой обратный рейс.