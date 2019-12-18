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Донбасс и Киев провалили переговоры о новом обмене пленными
Участники минских переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе не согласовали ни дату нового обмена пленными, ни новые участки разведения сил и средств, хотя к этому призывала «нормандская четверка»
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего и министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 18 декабря не привели к согласованию даты обмена и согласованию новых участков разведения сил и средств, сообщили журналистам участники переговоров со стороны ДНР, ЛНР и России, сообщает корреспондент РБК.

О том, что переговоры по обмену провалились, также сказала журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева. По ее словам, это произошло «по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену». Переговоры по этому вопросу продолжатся в формате видеоконференции, сообщил МИД самопровозглашенной ДНР. Очередная очная встреча представителей группы намечена на 16 января 2020 года.

В ЛНР сообщили о провале переговоров об обмене пленными с Киевом
Политика

Встреча в Минске стала первой после прошедшего 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Обмен «всех на всех» — начиная со «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года — был одним из пунктов договоренностей, достигнутых на «нормандском саммите». Лидер Украины Владимир Зеленский по итогам саммита анонсировал возвращение 72 человек.

Переговорщики от непризнанных ДНР и ЛНР, Киева, России и ОБСЕ провели 18 декабря в «Президент-отеле» в Минске намного больше времени, чем обычно, отмечает корреспондент РБК, наблюдавший за переговорами. Если обычно встреча длится с 10:00 до 17:00, то в этот раз переговорщики покинули второй этаж, где проводят встречи, после десяти часов вечера. Из-за этого российская делегация опоздала на свой обратный рейс.

Cогласовать точные списки очень сложно, потому что по каждому нужно выяснить, где и за что он сидит; после этого найти основания для прекращения дела, «очистить людей», рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров с российской стороны. Пока точно известно о примерно двух-трех десятках людей, находящихся на территории Донбасса и 60-70, удерживаемых Киевом, говорит он. О том, что у сторон возникли сложности на этапе «юридической очистки» списков, знает и другой собеседник РБК, знакомый с подготовкой к процедуре обмена. На встрече в Париже дату и списки на обмен не утверждали, это должно было быть сделано в Минске.

О чем «нормандская четверка» договорилась и не договорилась в Париже
Политика

Стороны обсуждали разные даты обмена, в частности, звучала идея обменять пленных в последнюю неделю года, после 25 декабря, говорит собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров.

В конце ноября собеседники РБК, близкие к ходу переговоров, говорили, что Украина готова передать «примерно 250 человек в обмен на 100». «Идет активная работа, завершается этап юридической чистки — у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус», — рассказал тогда один из собеседников РБК. С тех пор существенного прогресса в этом вопросе не произошло.

Итоги «нормандии»

Нормандская четверка (Франция, Германия, Россия и Украина) 9 декабря договорилась:

  • способствовать обмену «всех на всех» между Киевом и Донбассом,
  • стремиться к полной реализации режима прекращения огня,
  • содействовать обновлению плана разминирования территорий, а также стремиться развести силы и средства по еще трем дополнительным участкам до конца марта 2020 года.

Отдельной графой прописаны итоги переговоров по выполнению политических положений минских соглашения. В частности, речь о стремлении согласовать все правовые аспекты особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы он действовал на постоянной основе, и об интеграции «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Следующий саммит стороны договорились провести в течение четырех месяцев.

Сторонам также не удалось достичь согласия по определению трех новых участков по разведению сил и средств на линии соприкосновения. Киев настаивает на одних участках, Москва — на других, объяснил собеседник, близкий к Зеленскому, не уточняя детали переговоров.

На ход переговоров негативно повлиял внесенный украинским президентом законопроект о децентрализации власти, утверждает собеседник РБК, знакомый с работой ТКГ. По его словам, в Москве и непризнанных республиках его восприняли негативно, как попытку избежать наделения Донбасса особым статусом. Зеленский внес его 13 декабря, в нем президент предложил ввести новое административное деление Украины, учредить новую должность — префекта, который станет представителем государства в округах и областях, а также в Киеве. Однако законопроект не содержит предложений по наделению Донбасса особыми правами и особым порядком управления, на чем настаивают Донецк, Луганск и Москва.

Зеленский предложил новое управление регионами без особых прав Донбассу
Политика

Авторы: Елизавета Антонова, Александр Атасунцев
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Украина
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