Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 27 дек, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
СК возбудил дело после убийства девочки на востоке Москвы Общество, 14:48 В ЛНР сообщили о результатах обмена пленными с Киевом Политика, 14:45 Кубань выполнила нацпроект «Международная кооперация и экспорт» Пресс-релиз, 14:30 На прощании в «Современнике» прозвучала запись последней речи Волчек Общество, 14:19 Как развивалась Windows: от «единицы» до «десятки» через 95 РБК и Microsoft, 14:15 В Донбассе автобус попал в ДТП на месте обмена пленными Общество, 14:13 Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное Политика, 13:54 Глава Bellator заявил о желании провести бой Емельяненко в Москве Спорт, 13:47 На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел Политика, 13:43 Как уменьшить влияние табачного дыма на организм Партнёрский материал, 13:36 Москва и Киев продолжили в Вене согласование договора о транзите газа Экономика, 13:14 Индекс промышленного производства на Кубани составил 104,2% Пресс-релиз, 13:00 В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб. Общество, 12:52 Кто не заслуживает подарков на Новый год. Тест РБК и Билайн, 12:49
Политика ,  
0 
Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное
Под Горловкой проходит процесс обмена пленными между украинской стороной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Предполагается, что участниками обмена станут более 140 человек
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Как проходит процесс

  • В Донецкой области, на КПВВ «Майорское», началось освобождение удерживаемых лиц, сообщил офис Владимира Зеленского.
  • Киев намерен передать 87 человек, а Луганск и Донецк — 55 человек.
  • Автобусы с пленными въехали в серую зону. Спустя некоторое время находящиеся внутри начали их покидать.
  • Пятеро бывших сотрудников «Беркута», пожелавших участвовать в обмене пленными, находятся на КПП в Донбассе и ожидают обмена, заявил их адвокат Игорь Варфоломеев, сообщает «Громадське ТВ».
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека заявила, что Киеву передадут 80 удерживаемых лиц.
  • Омбудсмен из ДНР не исключила, что число переданных может измениться. По ее словам, около двух десятков человек отказались участвовать в обмене.
  • Она отметила, что 80% людей, которых Киев должен передать, не являются жителями самопровозглашенных республик.
  • В 14.00 мск офис Зеленского сообщил о первых 25-ти освобожденных в Донбассе.
  • Луганская народная республика передала украинской стороне 25 человек и получила 63, девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР.
  • Обе стороны дали обязательство не преследовать освобождаемых.
  • После окончания процедуры обмена власти ДНР намерены разыскать на Украине еще 160 человек.

Как договаривались об обмене

  • Принципиальной договоренности об обмене до конца года удалось достичь лидерам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на встрече в Париже 9 декабря в ходе встречи в «нормандском формате».
  • Киев и Донбасс согласовали условия обмена «все установленные на всех установленных» 23 декабря. Стороны пытались договориться ранее, но в том числе из-за отсутствия с украинской стороны механизма юридической очистки заключенных этого сделать не удалось.
  • Обмен согласовали, когда представитель Украины в контактной группе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что лично включится в этот процесс и подпишет соответствующий документ. Под ним также будут стоять подписи и других участников группы, включая Россию и ОБСЕ.
  • В сентябре состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Тогда Москва выдала задержанных в Керченском проливе моряков, режиссера Олега Сенцова и еще десять человек. С Украины вернулись 35 человек, в том числе журналист Кирилл Вышинский.
Авторы: Юлия Сапронова, Михаил Юшков
Теги: Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter