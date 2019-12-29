Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное

Под Горловкой проходит процесс обмена пленными между украинской стороной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Предполагается, что участниками обмена станут более 140 человек

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Как проходит процесс

В Донецкой области, на КПВВ «Майорское», началось освобождение удерживаемых лиц, сообщил офис Владимира Зеленского.

Киев намерен передать 87 человек, а Луганск и Донецк — 55 человек.

Автобусы с пленными въехали в серую зону. Спустя некоторое время находящиеся внутри начали их покидать.

Пятеро бывших сотрудников «Беркута», пожелавших участвовать в обмене пленными, находятся на КПП в Донбассе и ожидают обмена, заявил их адвокат Игорь Варфоломеев, сообщает «Громадське ТВ».

Уполномоченный Верховной рады по правам человека заявила, что Киеву передадут 80 удерживаемых лиц.

Омбудсмен из ДНР не исключила, что число переданных может измениться. По ее словам, около двух десятков человек отказались участвовать в обмене.

Она отметила, что 80% людей, которых Киев должен передать, не являются жителями самопровозглашенных республик.

В 14.00 мск офис Зеленского сообщил о первых 25-ти освобожденных в Донбассе.

Луганская народная республика передала украинской стороне 25 человек и получила 63, девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР.

Обе стороны дали обязательство не преследовать освобождаемых.

После окончания процедуры обмена власти ДНР намерены разыскать на Украине еще 160 человек.

Как договаривались об обмене