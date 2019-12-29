Политика , 29 дек, 13:54
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Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное
Под Горловкой проходит процесс обмена пленными между украинской стороной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Предполагается, что участниками обмена станут более 140 человек
Как проходит процесс
- В Донецкой области, на КПВВ «Майорское», началось освобождение удерживаемых лиц, сообщил офис Владимира Зеленского.
- Киев намерен передать 87 человек, а Луганск и Донецк — 55 человек.
- Автобусы с пленными въехали в серую зону. Спустя некоторое время находящиеся внутри начали их покидать.
- Пятеро бывших сотрудников «Беркута», пожелавших участвовать в обмене пленными, находятся на КПП в Донбассе и ожидают обмена, заявил их адвокат Игорь Варфоломеев, сообщает «Громадське ТВ».
- Уполномоченный Верховной рады по правам человека заявила, что Киеву передадут 80 удерживаемых лиц.
- Омбудсмен из ДНР не исключила, что число переданных может измениться. По ее словам, около двух десятков человек отказались участвовать в обмене.
- Она отметила, что 80% людей, которых Киев должен передать, не являются жителями самопровозглашенных республик.
- В 14.00 мск офис Зеленского сообщил о первых 25-ти освобожденных в Донбассе.
- Луганская народная республика передала украинской стороне 25 человек и получила 63, девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР.
- Обе стороны дали обязательство не преследовать освобождаемых.
- После окончания процедуры обмена власти ДНР намерены разыскать на Украине еще 160 человек.
Как договаривались об обмене
- Принципиальной договоренности об обмене до конца года удалось достичь лидерам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на встрече в Париже 9 декабря в ходе встречи в «нормандском формате».
- Киев и Донбасс согласовали условия обмена «все установленные на всех установленных» 23 декабря. Стороны пытались договориться ранее, но в том числе из-за отсутствия с украинской стороны механизма юридической очистки заключенных этого сделать не удалось.
- Обмен согласовали, когда представитель Украины в контактной группе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что лично включится в этот процесс и подпишет соответствующий документ. Под ним также будут стоять подписи и других участников группы, включая Россию и ОБСЕ.
- В сентябре состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Тогда Москва выдала задержанных в Керченском проливе моряков, режиссера Олега Сенцова и еще десять человек. С Украины вернулись 35 человек, в том числе журналист Кирилл Вышинский.
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