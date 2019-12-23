Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе согласовала условия освобождения и обмена пленными по формуле «все установленные на всех установленных». Дата пока не ясна

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.

«Договоренность достигнута о том, что до конца года мы обменяемся людьми. Все детали не афишируются», — заявила Кобцева РБК. «Могу сказать одно: пока нет конкретных списков», — отметила она.

По словам омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, со стороны Украины и сейчас ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и по дате обмена. Грызлов подчеркнул, что Киев дал обязательство завершить помилование и не преследовать освобождаемых лиц.

Такое решение принято на видеоконференции с участием представителей Украины, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Киева и ОБСЕ. Необходимость провести видеоконференцию возникла после того, как на очной встрече в Минске 18 декабря переговорщикам не удалось договорить об обмене.

Самопровозглашенные республики и Москва возложили на Киев ответственность за то, что списки неделю назад не были согласованы. Украинская сторона не обеспечила «процессуальную очистку» тех, кто мог принять участие в обмене в формате «все установленные на всех установленных», говорил тогда Грызлов.