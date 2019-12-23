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Политика ,  
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Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе согласовала условия освобождения и обмена пленными по формуле «все установленные на всех установленных». Дата пока не ясна
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.

«Договоренность достигнута о том, что до конца года мы обменяемся людьми. Все детали не афишируются», — заявила Кобцева РБК. «Могу сказать одно: пока нет конкретных списков», — отметила она.

По словам омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, со стороны Украины и сейчас ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и по дате обмена. Грызлов подчеркнул, что Киев дал обязательство завершить помилование и не преследовать освобождаемых лиц.

Такое решение принято на видеоконференции с участием представителей Украины, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Киева и ОБСЕ. Необходимость провести видеоконференцию возникла после того, как на очной встрече в Минске 18 декабря переговорщикам не удалось договорить об обмене.

Самопровозглашенные республики и Москва возложили на Киев ответственность за то, что списки неделю назад не были согласованы. Украинская сторона не обеспечила «процессуальную очистку» тех, кто мог принять участие в обмене в формате «все установленные на всех установленных», говорил тогда Грызлов.

Донбасс и Киев провалили переговоры о новом обмене пленными
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Договоренность провести до конца года обмен «всех установленных на всех установленных» была достигнута на саммите в «нормандском формате», который прошел 9 декабря в Париже. По итогам саммита президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возвращение 72 человек. Еще ранее собеседники РБК говорили, что обсуждается формат обмена 250 на 100 (от Киева и Донбасса) человек.

Проработан обмен должен был быть в Трехсторонней контактной группе в Минске. Сложность в согласовании списков в том, что по каждому из участников обмена нужно выяснить, где и за что он сидит; после чего найти основания для прекращения дела, то есть «очистить людей», объяснял тогда РБК источник, знакомый с ходом переговоров с российской стороны.

Авторы: Полина Химшиашвили, Елизавета Антонова
Теги: Украина, Донбасс, обмен
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