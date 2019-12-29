Обмен пленными в Донбассе. Фоторепортаж

В Донбассе в воскресенье проходит обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Стороны договорились о процедуре обмена на прошлой неделе. Обмен проходит на КПП «Майорск», находящемся примерно на равном расстоянии от Отрадовки, куда прибыли автобусы со стороны официального Киева, и Горловки, куда привезли пленных представители ДНР и ЛНР

Колонна автобусов с пленными, передаваемыми Киевом, недалеко от села Отрадовка​ Автомобили Красного креста на КПП на окраине Горловки Военная комендатура ДНР на КПП на окраине Горловки Представитель ДНР и пленный украинский военный на КПП рядом с Горловкой Военные самопровозглашенных республик охраняют транспорт с украинскими пленными рядом с Горловкой​ Представитель ДНР и пленный украинский военный Военные самопровозглашенных республик сопровождают пленных, переданных Киевом Украинский военный патруль рядом с Отрадовкой​ Автобус с пленными, готовящимися к передаче Киевом, рядом с Отрадовкой Украинские военные вблизи Отрадовки