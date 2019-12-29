Политика , 29 дек, 15:29
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Обмен пленными в Донбассе. Фоторепортаж
В Донбассе в воскресенье проходит обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Стороны договорились о процедуре обмена на прошлой неделе. Обмен проходит на КПП «Майорск», находящемся примерно на равном расстоянии от Отрадовки, куда прибыли автобусы со стороны официального Киева, и Горловки, куда привезли пленных представители ДНР и ЛНР
Колонна автобусов с пленными, передаваемыми Киевом, недалеко от села Отрадовка
Автомобили Красного креста на КПП на окраине Горловки
Военная комендатура ДНР на КПП на окраине Горловки
Представитель ДНР и пленный украинский военный на КПП рядом с Горловкой
Военные самопровозглашенных республик охраняют транспорт с украинскими пленными рядом с Горловкой
Представитель ДНР и пленный украинский военный
Военные самопровозглашенных республик сопровождают пленных, переданных Киевом
Украинский военный патруль рядом с Отрадовкой
Автобус с пленными, готовящимися к передаче Киевом, рядом с Отрадовкой
Украинские военные вблизи Отрадовки