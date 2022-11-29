Вучич заявил, что действия российских военных на Украине стали успешнее

Сербский президент отметил, что в тот момент, когда многие предсказывали победу Киева, российские военнослужащие «стали воевать лучше»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Действия российских военных на Украине стали успешнее, однако сам конфликт, вероятно, закончится нескоро. Об этом в интервью телеканалу Pink TV заявил президент Сербии Александр Вучич.

По словам сербского лидера, в тот момент, когда многие предсказывали победу Киева, российские военнослужащие «стали воевать лучше». «Это (конфликт. — РБК) будет длиться намного дольше, и я ожидаю, что следующая зима будет труднее, чем эта. Война будет продолжаться все время», — указал он.

Вучич также подчеркнул, что Белград не намерен вмешиваться в конфликт ни на чьей стороне, и призвал Москву и Киев скорее «найти решение».

Сербия — одна из немногих стран в Европе, которая не ввела санкции против России после начала военной операции на Украине. Вучич ранее говорил, что Белград может ввести подобные ограничения только в случае «угрозы существованию Сербии».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида», «денацификацию и демилитаризацию» Украины. По прошествии более чем девяти месяцев Россия удерживает контроль над ЛНР, а также над большей частью территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября по итогам референдума эти области вошли в состав России.

После «маневра» по отводу войск с правобережной части Херсонской области 10 ноября представители России начали сообщать о контрнаступлении на донецком направлении. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о близости к окружению украинских сил около Артемовска. До этого Минобороны на протяжении нескольких дней сообщало о безуспешных попытках наступления ВСУ в ЛНР и ДНР.

О том, что в Донбассе «творится ад», говорил и президент Украины Владимир Зеленский. «Там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, <...> сохраняют наши рубежи обороны», — заявил он 12 ноября.