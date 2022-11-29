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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Вучич заявил, что действия российских военных на Украине стали успешнее

Вучич: когда многие подумали, что победит Украина, «русские стали воевать лучше»
Сербский президент отметил, что в тот момент, когда многие предсказывали победу Киева, российские военнослужащие «стали воевать лучше»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Действия российских военных на Украине стали успешнее, однако сам конфликт, вероятно, закончится нескоро. Об этом в интервью телеканалу Pink TV заявил президент Сербии Александр Вучич.

По словам сербского лидера, в тот момент, когда многие предсказывали победу Киева, российские военнослужащие «стали воевать лучше». «Это (конфликт. — РБК) будет длиться намного дольше, и я ожидаю, что следующая зима будет труднее, чем эта. Война будет продолжаться все время», — указал он.

Вучич также подчеркнул, что Белград не намерен вмешиваться в конфликт ни на чьей стороне, и призвал Москву и Киев скорее «найти решение».

Сербия — одна из немногих стран в Европе, которая не ввела санкции против России после начала военной операции на Украине. Вучич ранее говорил, что Белград может ввести подобные ограничения только в случае «угрозы существованию Сербии».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида», «денацификацию и демилитаризацию» Украины. По прошествии более чем девяти месяцев Россия удерживает контроль над ЛНР, а также над большей частью территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября по итогам референдума эти области вошли в состав России.

После «маневра» по отводу войск с правобережной части Херсонской области 10 ноября представители России начали сообщать о контрнаступлении на донецком направлении. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о близости к окружению украинских сил около Артемовска. До этого Минобороны на протяжении нескольких дней сообщало о безуспешных попытках наступления ВСУ в ЛНР и ДНР.

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О том, что в Донбассе «творится ад», говорил и президент Украины Владимир Зеленский. «Там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, <...> сохраняют наши рубежи обороны», — заявил он 12 ноября.

Вучич заявил, что действия российских военных на Украине стали успешнее
Вучич заявил, что действия российских военных на Украине стали успешнее

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сербия Александр Вучич Военная операция на Украине
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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