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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на четырех направлениях

Минобороны: ВС России сорвали попытки наступления ВСУ на четырех направлениях
Наступление ВСУ сорвано на двух направлениях в ЛНР и двух в ДНР, уничтожены около 200 бойцов со стороны Украины, сообщило Минобороны

Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на четырех направлениях
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ВС России сорвали попытки наступления ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях, уничтожено более 200 бойцов со стороны Украины, сообщило Минобороны.

По данным военного ведомства:

  • На купянском направлении предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское (ЛНР), уничтожены до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.
  • На краснолиманском направлении сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка (ЛНР), потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
  • На донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
  • На южно-донецком направлении отражены контратаки в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко (ДНР), потери ВСУ составили до 60 убитых и раненых.

В Минобороны добавили, что ВС России нанесли удары по местам дислокации иностранных наемников в ДНР, уничтожены до 100 человек.

Кроме этого, российские войска уничтожили склад ВСУ в Днепропетровской области, где хранилось более 7 тыс. иностранных крупнокалиберных снарядов, а также более 100 снарядов для РСЗО HIMARS, указали в военном ведомстве.

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Об активных боях на донецком направлении с ноября сообщает врио главы ДНР Денис Пушилин. Так, 22 ноября он заявил, что в районе Павловки и Угледара «продолжается движение» российских войск, есть «определенные успехи». Минобороны России в тот же день сообщило о продолжении наступления на донецком направлении с одновременным отражением контратак противника.

24 ноября Пушилин сообщил о продвижении российских войск по нескольким направлениям: на авдеевском, марьинском и угледарском.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября назвал «адом» ситуацию в регионе. Пушилин ранее также говорил, что на фронтах в ДНР есть «положительные» изменения, хотя продвижение идет не так быстро, как хотелось бы.

Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на четырех направлениях
Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на четырех направлениях

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Минобороны ВСУ наступление ДНР ЛНР Военная операция на Украине
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