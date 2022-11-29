Вучич заявил, что Сербия платит за газ в 4,5 раза меньше Европы

Сербия закупает газ в среднем в 4,5 раза дешевле, чем остальные страны Европы, заявил президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.

«Газ все дороже, около $1 385 [за 1 тыс. куб. м], при этом считайте еще торговцев и доставку. Вы не можете его купить дешевле $1,8 тыс. [за 1 тыс. куб. м]. А мы его получаем по большей части за $400», — сказал он (цитата по ТАСС).

Россия и Сербия договорились о поставках газа на новых условиях в конце мая. Предыдущее соглашение с «Газпромом» действовало до конца месяца и предусматривало, что Сербия будет платить по $270 за 1 тыс. куб. м. газа. Вучич в марте рассказывал, что изначально страну не устраивало резкое повышение стоимости до $400 за 1 тыс. куб. м., но из-за роста цен на газ власти согласились пересмотреть ценовую политику.

В 2022 году был зафиксирован рекордный рост цен на газ в Европе. В конце августа биржевые цены на газ в Европе превышали $3500 за 1 тыс. куб. м, затем они опустились ниже $3000 за 1 тыс. куб. м. По итогам торгов 28 ноября стоимость газа упала до $1320 за 1 тыс. куб. м., следует из данных лондонской биржи ICE.

Президент России Владимир Путин заявлял, что те, кто заключил со страной долгосрочные контракты на поставки газа, «сейчас могут только руки потирать и ликовать», так как в противном случае им пришлось бы покупать топливо по более высокой цене.

Евросоюз начал постепенно отказываться от импорта газа. Гендиректор Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен говорила, что для замены российского топлива необходимо снизить его потребление. Глобальные энергетический и газовые рынки остаются разбалансированными, подготовить запасы к следующей зиме будет гораздо сложнее, отмечала она.