Захарова обвинила ЕС в попытках настроить Сербию против России
Сербию пытаются отдалить от традиционно взаимовыгодного сотрудничества с Россией, не предлагая ей при этом реальных преимуществ со стороны Евросоюза, заявила на полях форума «Диалог о фейках 3.0» официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Никаких практических шагов по вступлению и по преференциям, которые обещает ЕС, Сербия не видит. И при этом их еще пытаются настроить против России, того сотрудничества, которое всегда обеспечивало Сербии потенциал развития», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что при этом сербы постоянно слышат обещания о «светлом будущем внутри ЕС».
Ранее Европарламент в резолюции призвал Сербию ввести санкции против России, для того чтобы стать членом ЕС.
В середине октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что без введения антироссийских санкций Сербия не получит членство в ЕС.
По словам сербского президента Александра Вучича, европейские страны хотят отгородиться от России «занавесом», поэтому давление на Белград будет усиливаться. Вучич подчеркнул, что страна заботится о своем собственном благе, «не служит и никогда не будет служить» никому другому.
Москва считает санкции Запада незаконными. Как заявил президент Владимир Путин, Россия с уважением относится к независимому внешнеполитическому курсу Сербии под руководством Вучича.
