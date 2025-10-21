Вучич заявил, что не видит альтернативы российскому газу

Вучич на фоне запрета ЕС на транзит газа заявил, что не знает, где его взять, кроме как у России. По его словам, Сербия не имеет альтернативных источников поставок

В условиях готовящегося запрета Евросоюза на транзит российского газа Белград оказался перед энергетическим тупиком. Страна не имеет альтернативных источников поставок, которые могли бы покрыть текущие потребности, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью агентству Танюг.

«Наш трубопровод больше не работает в сторону Румынии, нужно строить новый интерконнектор — соединительный газопровод. Если его построим и сделаем возможным реверс из Венгрии, чтобы газ мог возвращаться, если построим интерконнектор с Северной Македонией и все это сделаем, все равно не знаем, откуда взять столько газа, если не российского. И даже если все это сделаем, возникает вопрос — как возместить цену на 30-40 процентов больше?» — сказал Вучич,

Совет ЕС ранее одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа, включая запрет на его транзит через территорию ЕС в третьи страны с января 2026 года. Болгария, выполняя директиву, намерена остановить прокачку топлива через газопровод «Балканский поток», что лишает Сербию основного маршрута поставок.

При этом российский газ обеспечивает более 80% сербского потребления. В Венгрии заявляли, что отказ от него обойдется стране в $10 млрд.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович назвала ситуацию почти безвыходной. Об этом она написала в соцсети Instagram (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России).Спикер парламента Ана Брнабич охарактеризовала решение ЕС как «катастрофическеое» для страны.

Белград рассчитывает на помощь Венгрии и венгерской нефтегазовой компании MOL, сообщил Вучич. 20 октября сербский лидер «провел серьезные и важные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном» и что «ситуация усложняется с точки зрения наших экономик, то есть внешнего влияния на них».

Согласно решению ЕС, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

Запрет импорта российского газа в ЕС касается как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. Для реализации этой меры Еврокомиссия создала «дорожную карту» по уходу от российских энергоресурсов, включая нефть и уран.