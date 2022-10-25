В Британии после вступления в должность нового премьера уволились министры юстиции и труда

В Британии министры из правительства Трасс начали уходить со своих постов

С поста главы британского Минюста ушел Брэндон Льюис, назначенный предшественницей нового премьера Риши Сунака. По данным Sky News, оставят свои посты глава Минэнерго и главный «кнут» консерваторов

Брэндон Льюис и Джейкоб Рис-Могг (Фото: Andy Rain / EPA / ТАСС)

Министр юстиции Великобритании Брэндон Льюис подал в отставку после вступления в должность премьер-министра Риши Сунака. Соответствующее заявление Льюис опубликовал в Twitter.

В своем заявлении Льюис, который получил пост только в сентябре, от предшественницы Сунака Лиз Трасс, поздравил нового премьер-министра с назначением на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства, а также выразил ему свою поддержку.

Кроме того, об отставке объявила также Хлоя Смит, которая в правительстве Трасс занимала пост министра труда и пенсий.

В отставку уйдет и министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг, сообщает со ссылкой на источники Sky News. Он был близким соратником Трасс и Бориса Джонсона, и ранее говорил, что не хочет работать с Сунаком, уточняет портал. По словам одного из собеседников Sky News, Рис-Могг вряд ли мог рассчитывать на портфель в правительстве Сунака.

Также свой пост оставила главный организатор парламентской фракции — главный «кнут» Консервативной партии — Венди Мортон. Как поясняет Sky News, обычно на этой должности работает близкий соратник премьер-министра.

Король Карл III официально назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании ранее 25 октября, монарх принял его в Букингемском дворце.

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Сунак сменил на должности главы Консервативной партии Великобритании и главы британского правительства Лиз Трасс, которая объявила об отставке спустя всего 44 дня после вступления в должность. Она подала в отставку 20 октября, признав, что не справилась с задачами, которые стояли перед ней и ее правительством.

Сам Сунак возглавлял казначейство в правительстве Джонсона с февраля 2020 года по июль 2022 года. Он подал в отставку из-за несогласия с действиями Джонсона, а затем сам решил побороться за пост премьера.Единственной соперницей Сунака на выборах нового премьера была лидер палаты общин и лорд-председатель Совета по престолонаследию Пенни Мордонт, но она покинула гонку. Экс-премьер-министр Борис Джонсон также решил свою кандидатуру не выдвигать, отметив, что сейчас «неподходящее время».