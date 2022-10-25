Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании

После аудиенции в Букингемском дворце Сунак направится в премьерскую резиденцию и выступит с обращением к населению. Он стал самым молодым британским премьером в современной истории

Риши Сунак / Getty Images (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Карл III официально назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Аудиенция состоялась в Букингемском дворце. После нее Сунак направится в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит и выступит с обращением к населению.

Сунаку 42 года. При премьере Борисе Джонсоне он занимал пост министра финансов, но на фоне правительственного скандала подал в отставку. Скандал разразился после того, как выяснилось, что Джонсон назначал на высокие посты Криса Пинчера, зная, что в отношении него проводилось расследование о сексуальных домогательствах.

В начале июля Джонсон подал в отставку. Сунак после этого также боролся за пост премьера, но проиграл Лиз Трасс.

Однако Трасс пробыла на должности рекордно малый срок — всего 44 дня, после чего также подала в отставку из-за ошибок в экономической политике.

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После этого были назначены очередные выборы премьера. Единственной соперницей Сунака была лидер палаты общин и лорд-председатель Совета по престолонаследию Пенни Мордонт, но она покинула гонку. Джонсон свою кандидатуру решил не выдвигать, отметив, что сейчас «неподходящее время».