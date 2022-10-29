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Премьер Финляндии сочла маловероятным размещение ядерного оружия в стране

Yle: премьер Финляндии Марин сочла маловероятным размещение ядерного оружия в стране
Финская газета Iltalehti ранее сообщила, что в проекте по вступлению Финляндии в НАТО нет ограничений на размещение в стране ядерного оружия и военных баз. Марин сочла размещениие такого оружия маловероятным
Санна Марин
Санна Марин (Фото: Yves Herman / Reuters)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью Yle, что не считает вероятным размещение в стране ядерного оружия при вступлении в НАТО.

«Я считаю очень важным, чтобы мы заранее не навязывали условия такого рода и не пытались ограничить наше собственное пространство для маневра, когда речь идет о постоянных базах или вопросах ядерного оружия», — сказала она.

По ее словам, маловероятно что ядерное оружие когда-либо попадет на финскую землю, однако будущие власти Финляндии могут считать иначе, указала она.

Премьер также подчеркнула, что Финляндия и Турция не имеют нерешенных вопросов, мешающих вступлению в НАТО. Она выразила надежду на достижение прогресса по данному вопросу в ближайшее время.

Финляндия подала заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией в мае этого года. Решение о вступлении страны в НАТО уже поддержали почти все члены альянса, однако Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение.

Марин ранее неоднократно говорила, что НАТО не заинтересовано в размещении в Финляндии баз или ядерного оружия и никто не способен навязать это Хельсинки. «Я считаю, что этот вопрос не стоит на повестке», — отмечала она.

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При этом финская газета Iltalehti со ссылкой на источники 26 октября сообщила, что законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны. По данным источников издания, министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен в июле во время переговоров с НАТО дали обещание, что страна не будет вносить в договор о присоединении к альянсу никаких ограничений или оговорок.

Российский президент Владимир Путин говорил, что расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственной угрозы» для России, но она ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура. Представитель МИДа Мария Захарова пообещала, что российское Минобороны подготовит «сюрприз» в этом случае.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия ядерное оружие НАТО Санна Марин
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