Bloomberg узнал о планах ЕК легализовать конфискацию замороженных активов

Европейская комиссия занимается разработкой законодательства, которое позволило бы наложить арест на активы, попадающие под санкции, передает Bloomberg.

Согласно действующим правилам, подсанкционные активы можно только замораживать, что делает управление ими и использование их дорогостоящим и сложным.

Законная возможность наложения ареста на данные активы может позволить использовать их для содействий по восстановлению Украины после окончания боевых действий, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Еврокомиссия хочет расширить полномочия стран ЕС по аресту активов физических и юридических лиц, включив в список преступлений (туда сейчас входят отмывание денег и коррупция) нарушение санкций.

Сумма активов российских миллиардеров, физических и юридических лиц, попавших под санкции, которая была заморожена Евросоюзом с конца февраля, составила €13,8 млрд, сообщал в середине июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Большая часть замороженных активов — свыше €12 млрд — пришлась на пять из 27 европейских стран. В Германии в середине июня стоимость заблокированных российских активов в стране оценивали в €4,48 млрд.

Помимо этого, в конце мая Евросоюз отчитался о заморозке активов российского Центробанка на сумму около €23 млрд. В США, в свою очередь, заявили, что заблокировали российских активов на $330 млрд, в том числе около $300 млрд активов ЦБ.