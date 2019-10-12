Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

По словам Вадима Пристайко, власти Украины идут на «довольно болезненные шаги», чтобы добиться урегулирования конфликта, и они «не должны просто повиснуть в воздухе»

Вадим Пристайко (Фото: Zuma / ТАСС )

Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщил в субботу в интервью агентству «Укринформ» глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Министр отметил, что власти Украины сейчас идут на «довольно болезненные шаги», которые сопровождаются протестами общественности. В то же время, отметил Пристайко, есть другая часть общества, которая призывает соглашаться на все условия, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе.

«Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто повиснуть в воздухе», — сказал глава МИДа, добавив, что Европа в этой ситуации должна «подставить плечо» Украине. «Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад, вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы опять начнем баррикадироваться», — продолжил свою мысль Пристайко.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.