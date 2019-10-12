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Политика ,  
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Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
По словам Вадима Пристайко, власти Украины идут на «довольно болезненные шаги», чтобы добиться урегулирования конфликта, и они «не должны просто повиснуть в воздухе»
Вадим Пристайко (Фото: Zuma / ТАСС )

Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщил в субботу в интервью агентству «Укринформ» глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Министр отметил, что власти Украины сейчас идут на «довольно болезненные шаги», которые сопровождаются протестами общественности. В то же время, отметил Пристайко, есть другая часть общества, которая призывает соглашаться на все условия, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе.

«Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто повиснуть в воздухе», — сказал глава МИДа, добавив, что Европа в этой ситуации должна «подставить плечо» Украине. «Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад, вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы опять начнем баррикадироваться», — продолжил свою мысль Пристайко.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Политика
Штайнмайер ответил на обвинения в написании «формулы Штайнмайера» Кремлем

В понедельник главы МИД стран ЕС встретятся со своим украинским коллегой. Украинский посол в ЕС Николай Точицкий ранее говорил, что Украина станет одним из приоритетов повестки предстоящей встречи. Брюссель ранее позитивно оценил согласие украинской стороны подписать «формулу Штайнмайера». Как сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, это важный шаг для дальнейшего выполнения минских соглашений и урегулирования конфликта в Донбассе.

В начале октября Киев согласовал с остальными участниками Трехсторонней контактной группы в Минске «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок проведения местных выборов в Донбассе и предоставление региону особого статуса.

Согласование «формулы Штайнмайера» было одним из обязательных условий для проведения саммита в «нормандском» формате. Вторым условием было разведение сил в Донбассе. Стороны договорились начать развод 7 октября, однако этого пока не произошло. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что президент Украины не может обеспечить развод боевой техники и средств.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Екатерина Костина
Теги: МИД Украины, ЕС, Донбасс
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