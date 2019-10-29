Греческий инвестор объяснил выступление на международном форуме в ДНР

Представитель швейцарского инвестиционного фонда Euromax Перикл Катсиулас выступил на сессии по экономическому потенциалу Донбасса в рамках тематического международного форума, открывшегося сегодня в Донецке.

Катсиулас отметил, что его фонд специализируется на инвестициях в развивающиеся рынки, а также те, что находятся в особо сложной ситуации. «Чем больше риск, тем больше выгода, для нас это не проблема, мы осознанно инвестируем в такие места», — сказал он.

Он добавил, что приехал на переговоры с торговой палатой самопровозглашенной ДНР, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество, а также для разговора с властями республики по поводу развития инвестклимата. По словам Катсиуласа, у него есть опыт работы в таких ситуациях.

Международный инвестиционный форум в Донецке открылся 29 октября. Он продлится два дня. Форум, согласно официальным данным, посетили 250 делегатов из 17 стран. На нем присутствовали представители бизнеса из США, Франции, Великобритании, Турции, Сирии и других стран. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, республика намерена вернуть себе репутацию «надежного партнера для сотрудничества».