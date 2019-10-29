Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 13:27
Ласицкене и Сидорова раздадут атлетам подаренные федерацией бокса ₽10 млн Спорт, 14:31 МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным Политика, 14:30 Греческий инвестор объяснил выступление на международном форуме в ДНР Бизнес, 14:27 Владимир Михайлов разработал программу повышения уровня жизни в России Пресс-релиз, 14:26 Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет Политика, 14:23 Зеленский за рулем Toyota проверил отремонтированную трассу в Мариуполь Политика, 14:14 ФНС предложила способ в разы увеличить число избегающих проверок компаний Экономика, 14:14 СК завел дело против сотрудников полиции Ступино Общество, 14:07 Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю Бизнес, 14:07 Фигуранту дела Калви разрешили при домашнем аресте поменять квартиру Общество, 14:01 В ЛНР подтвердили начало разведения сил у Золотого Политика, 13:55 Как финансовые компании учат клиентов инвестировать смешные суммы Pro, 13:54 Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом Общество, 13:49 Синоптики предупредили москвичей о гололедице Общество, 13:48
Бизнес ,  
0 
Греческий инвестор объяснил выступление на международном форуме в ДНР

Представитель швейцарского инвестиционного фонда Euromax Перикл Катсиулас выступил на сессии по экономическому потенциалу Донбасса в рамках тематического международного форума, открывшегося сегодня в Донецке.

Катсиулас отметил, что его фонд специализируется на инвестициях в развивающиеся рынки, а также те, что находятся в особо сложной ситуации. «Чем больше риск, тем больше выгода, для нас это не проблема, мы осознанно инвестируем в такие места», — сказал он.

Он добавил, что приехал на переговоры с торговой палатой самопровозглашенной ДНР, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество, а также для разговора с властями республики по поводу развития инвестклимата. По словам Катсиуласа, у него есть опыт работы в таких ситуациях.

Бизнес
В ДНР под музыку из «Игры престолов» открылся международный форум

Международный инвестиционный форум в Донецке открылся 29 октября. Он продлится два дня. Форум, согласно официальным данным, посетили 250 делегатов из 17 стран. На нем присутствовали представители бизнеса из США, Франции, Великобритании, Турции, Сирии и других стран. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, республика намерена вернуть себе репутацию «надежного партнера для сотрудничества».

Теги: ДНР, инвестфонд, Греция
Материалы по теме
В ДНР под музыку из «Игры престолов» открылся международный форум
Бизнес
Непредсказуемость и старость: что беспокоит иностранных инвесторов
Бизнес
Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter