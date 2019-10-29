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Бизнес ,  
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Международный инвестиционный форум в Донецке. Фоторепортаж
В Донецке начался Международный инвестиционный форум, который продлится до 30 октября. По официальным данным, на него приехали около 250 делегатов из 17 стран, в том числе из Абхазии, Сирии, США, Франции, Турции, Ирана и Египта. Как проходит форум — в фоторепортаже РБК
Фото: Владимир Дергачев / РБК
Гостей встречал струнный квартет, исполнявший в том числе главную тему из сериала «Игра престолов»
Фото: Владимир Дергачев / РБК
Форум проходит в гостинице «Шахтер». Гости могли осмотреть экспозицию промышленных предприятий Донбасса перед входом
Фото: pushilindenis / VK
На открытии глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об инвестиционном потенциале Донбасса
Фото: Владимир Дергачев / РБК
Экспозиция предприятия ​«Торезантрацит»
Фото: Владимир Дергачев / РБК
Глава турецкого представительства ДНР ​Метин Коджаман (в центре). Часть опрошенных РБК инвесторов стремились сохранить конфиденциальность из-за рисков санкций и не раскрывали размер вложений, ссылаясь на коммерческую тайну
Фото: Владимир Дергачев / РБК
На форум, по официальным данным, приехали представители 17 стран
Фото: Владимир Дергачев / РБК
Экспозиция госпредприятия Донецкий электротехнический завод
Фото: johanbek_official / Instagram
Финский политолог, официальный представитель ДНР в Финляндии ​Йохан Бекман
Фото: Владимир Дергачев / РБК
Участники форума посетят промышленные предприятия ДНР
Фото: pushilindenis / VK
Глава ДНР Денис Пушилин (справа)
Фото: Владимир Дергачев / РБК
По итогам секции по инвестклимату главы министерств экономического развития Южной Осетии Геннадий Бекоев (за столом слева) и ДНР Алексей Половян (за столом справа) подписали соглашение о создании торгового дома
Фото: Владимир Дергачев / РБК
Форум состоит из шести секций, они касаются экономического потенциала республики, инвестклимата, экологического развития и др.
Автор: Владимир Дергачев
При участии: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, ДНР
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