Бизнес , 29 окт, 13:35
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Международный инвестиционный форум в Донецке. Фоторепортаж
В Донецке начался Международный инвестиционный форум, который продлится до 30 октября. По официальным данным, на него приехали около 250 делегатов из 17 стран, в том числе из Абхазии, Сирии, США, Франции, Турции, Ирана и Египта. Как проходит форум — в фоторепортаже РБК
Гостей встречал струнный квартет, исполнявший в том числе главную тему из сериала «Игра престолов»
Форум проходит в гостинице «Шахтер». Гости могли осмотреть экспозицию промышленных предприятий Донбасса перед входом
На открытии глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об инвестиционном потенциале Донбасса
Экспозиция предприятия «Торезантрацит»
Глава турецкого представительства ДНР Метин Коджаман (в центре). Часть опрошенных РБК инвесторов стремились сохранить конфиденциальность из-за рисков санкций и не раскрывали размер вложений, ссылаясь на коммерческую тайну
На форум, по официальным данным, приехали представители 17 стран
Экспозиция госпредприятия Донецкий электротехнический завод
Финский политолог, официальный представитель ДНР в Финляндии Йохан Бекман
Участники форума посетят промышленные предприятия ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин (справа)
По итогам секции по инвестклимату главы министерств экономического развития Южной Осетии Геннадий Бекоев (за столом слева) и ДНР Алексей Половян (за столом справа) подписали соглашение о создании торгового дома
Форум состоит из шести секций, они касаются экономического потенциала республики, инвестклимата, экологического развития и др.