Международный инвестиционный форум в Донецке. Фоторепортаж

В Донецке начался Международный инвестиционный форум, который продлится до 30 октября. По официальным данным, на него приехали около 250 делегатов из 17 стран, в том числе из Абхазии, Сирии, США, Франции, Турции, Ирана и Египта. Как проходит форум — в фоторепортаже РБК

Гостей встречал струнный квартет, исполнявший в том числе главную тему из сериала «Игра престолов» Форум проходит в гостинице «Шахтер». Гости могли осмотреть экспозицию промышленных предприятий Донбасса перед входом На открытии глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об инвестиционном потенциале Донбасса Экспозиция предприятия ​«Торезантрацит» Глава турецкого представительства ДНР ​Метин Коджаман (в центре). Часть опрошенных РБК инвесторов стремились сохранить конфиденциальность из-за рисков санкций и не раскрывали размер вложений, ссылаясь на коммерческую тайну На форум, по официальным данным, приехали представители 17 стран Экспозиция госпредприятия Донецкий электротехнический завод Финский политолог, официальный представитель ДНР в Финляндии ​Йохан Бекман Участники форума посетят промышленные предприятия ДНР Глава ДНР Денис Пушилин (справа) По итогам секции по инвестклимату главы министерств экономического развития Южной Осетии Геннадий Бекоев (за столом слева) и ДНР Алексей Половян (за столом справа) подписали соглашение о создании торгового дома Форум состоит из шести секций, они касаются экономического потенциала республики, инвестклимата, экологического развития и др.