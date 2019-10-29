МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Донбассе

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В городе Золотое Луганской области начался процесс разведение сил и средств. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

Как сказал глава МИД, разведение сил будет происходить на участках, которые были обговорены в ходе встречи трехсторонней контактной группы в Минске. «В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня», — добавил Пристайко.

Промедление в разведении сил и средств министр объяснил необходимостью дать время на подготовку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, под контролем которой проходит процесс.

Также Пристайко отметил, что после Золотого при соблюдении режима прекращения огня разведение сил начнется в Петровском.