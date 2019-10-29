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МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Донбассе
Фото: РИА Новости

В городе Золотое Луганской области начался процесс разведение сил и средств. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

Как сказал глава МИД, разведение сил будет происходить на участках, которые были обговорены в ходе встречи трехсторонней контактной группы в Минске. «В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня», — добавил Пристайко.

Промедление в разведении сил и средств министр объяснил необходимостью дать время на подготовку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, под контролем которой проходит процесс.

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Также Пристайко отметил, что после Золотого при соблюдении режима прекращения огня разведение сил начнется в Петровском.

1 октября в Минске была подписана «формула Штайнмайера», регулирующая введение особого статуса Донбасса. Представители трехсторонней контактной группы в том числе договорились и о разведении сил в Золотом и Петровском. Оно должно стать ключевым условием для организации саммита в «нормандском формате». Ранее Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР неоднократно обвиняли друг друга в срыве договоренностей.

Во время визита президента Украины в Донбасс 26 октября между Зеленским и одним из бойцов произошел спор из-за необходимости разведении войск. Президент возмутился из-за вопроса о встрече с участниками акций «Нет капитуляции» (митинги провели несогласные с «формулой Штайнмайера» в октябре). Зеленский ответил солдату: «Вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки [на акции] <...> Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то».

Теги: Украина, Донбасс, МИД
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