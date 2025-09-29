ТАСС узнал о деле против экс-главы ВСК Белкова о хищениях у Минобороны

ТАСС: экс-глава ВСК Белков стал фигурантом нового дела о хищениях у Минобороны

Андрей Белков (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Бывший глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков стал фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях денежных средств у Минобороны при строительстве по госконтрактам в ДНР. В его рамках он дал показания на бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сообщает ТАСС.

«Белков является еще одним фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны России при строительстве по государственным контрактам», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Белков также дал показания на экс-замминистра Минобороны России Тимура Иванова, которого ранее допросили по этому уголовному делу в качестве свидетеля в рамках предварительного следствия.

Иванов, задержанный в апреле 2024 года, — фигурант нескольких уголовных дел. В июле 2025 года суд вынес ему приговор: экс-чиновника признали виновным в двух эпизодах растраты в особо крупном размере и в легализации похищенных средств. Он получил 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Следствие установило, что речь шла о хищении 216,6 млн руб. при закупке паромов для Керченской переправы, а также о присвоении и последующем «отмывании» 3,9 млрд руб., принадлежавших ранее обанкротившемуся банку «Интеркоммерц» — фигуранту нескольких уголовных дел. В сентябре к этому добавились новые обвинения — три эпизода получения взяток на общую сумму 1,3 млрд руб. По версии следствия, деньги маскировались под оплату ремонта, фиктивные займы и передачу имущества, включая баню и котельную для бывшей супруги Иванова. Кроме того, ему вменяется незаконное хранение оружия.

В апреле 2024 года силовики начали проверку учредителей двух строительных компаний в рамках расследования дела замминистра обороны Тимура Иванова. Среди них упоминался и Белков, ранее возглавлявший Военно-строительную компанию (ВСК), курируемую Ивановым.

24 июля 2024 года в Москве задержали Белкова. Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказов. На следующий день Следственный комитет попросил арестовать его.

По версии следствия, Белков был причастен к схеме завышенной закупки томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны. Компания при Белкове заключила контракт на 121 млн руб. о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в данный центр Минобороны в Москве с компанией «Партнер плюс», учредителем которой являлась знакомая Белкова Елена Ляхович. По версии следствия, реальная стоимость томографа составляла 76 млн руб. СК возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько.

Суд в Москве удовлетворил ходатайство СК и арестовал Белкова. В материалах дела говорилось, что через посредников часть средств от контракта должна была вернуться в виде откатов. Белкова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия, — ч. 2 ст. 285.4 Уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

После этого Минобороны России подало ряд исков к ВСК, в 2024 году — примерно на 14 млрд руб., в январе 2025-го — на 4 млрд руб.