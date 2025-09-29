 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова⁠,
0

ТАСС узнал о деле против экс-главы ВСК Белкова о хищениях у Минобороны

ТАСС: экс-глава ВСК Белков стал фигурантом нового дела о хищениях у Минобороны
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Бывший глава ВСК Белков стал фигурантом еще одного дела о хищениях средств у Минобороны
Андрей Белков
Андрей Белков (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Бывший глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков стал фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях денежных средств у Минобороны при строительстве по госконтрактам в ДНР. В его рамках он дал показания на бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сообщает ТАСС.

«Белков является еще одним фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны России при строительстве по государственным контрактам», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Белков также дал показания на экс-замминистра Минобороны России Тимура Иванова, которого ранее допросили по этому уголовному делу в качестве свидетеля в рамках предварительного следствия.

Иванов, задержанный в апреле 2024 года, — фигурант нескольких уголовных дел. В июле 2025 года суд вынес ему приговор: экс-чиновника признали виновным в двух эпизодах растраты в особо крупном размере и в легализации похищенных средств. Он получил 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Следствие установило, что речь шла о хищении 216,6 млн руб. при закупке паромов для Керченской переправы, а также о присвоении и последующем «отмывании» 3,9 млрд руб., принадлежавших ранее обанкротившемуся банку «Интеркоммерц» — фигуранту нескольких уголовных дел.

В сентябре к этому добавились новые обвинения — три эпизода получения взяток на общую сумму 1,3 млрд руб. По версии следствия, деньги маскировались под оплату ремонта, фиктивные займы и передачу имущества, включая баню и котельную для бывшей супруги Иванова. Кроме того, ему вменяется незаконное хранение оружия.

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны
Общество
Тимур Иванов

В апреле 2024 года силовики начали проверку учредителей двух строительных компаний в рамках расследования дела замминистра обороны Тимура Иванова. Среди них упоминался и Белков, ранее возглавлявший Военно-строительную компанию (ВСК), курируемую Ивановым.

24 июля 2024 года в Москве задержали Белкова. Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказов. На следующий день Следственный комитет попросил арестовать его.

По версии следствия, Белков был причастен к схеме завышенной закупки томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны. Компания при Белкове заключила контракт на 121 млн руб. о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в данный центр Минобороны в Москве с компанией «Партнер плюс», учредителем которой являлась знакомая Белкова Елена Ляхович. По версии следствия, реальная стоимость томографа составляла 76 млн руб. СК возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько.

Суд в Москве удовлетворил ходатайство СК и арестовал Белкова. В материалах дела говорилось, что через посредников часть средств от контракта должна была вернуться в виде откатов. Белкова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия, — ч. 2 ст. 285.4 Уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд в Москве арестовал экс-главу строительной компании по делу Иванова
Политика
Андрей Белков

После этого Минобороны России подало ряд исков к ВСК, в 2024 году — примерно на 14 млрд руб., в январе 2025-го — на 4 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Тимур Иванов Минобороны строительная компания уголовное дело хищения
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
Экс-главу ВСК не отпустили в зону спецоперации, несмотря на контракт
Политика
«Ъ» узнал о проверке причастности Тимура Иванова к хищению 9 млрд руб.
Общество
Юрист экс-замминистра обороны назвал цену часов «Такой Тимур Иванов один»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В Воронежской области в результате атаки дрона поврежден частный дом Политика, 10:04
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова задержали Политика, 10:00
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитные новостройки Недвижимость, 09:58
ОДКБ согласует новые виды вооружения против военных угроз Политика, 09:53
Пожар после нападения со стрельбой на церковь в Мичигане. Видео Общество, 09:48
Как привлекать молодежь через соцсети — 6 практических советовПодписка на РБК, 09:35
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
В Британии допустили, что уже находятся в состоянии войны с Россией Политика, 09:29
Воробьев сообщил о двух погибших в Подмосковье после атаки беспилотников Политика, 09:23
МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти Общество, 09:16
ТАСС назвал возможную причину смерти чемпионки мира по боксу Синецкой Спорт, 09:13
Гладков заявил о двух ракетных ударах по Белгороду за сутки Политика, 09:06
В Китае открыли самый высокий мост в мире. Видео Общество, 09:03