 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минобороны подало иски еще на 4 млрд руб. к Военно-строительной компании

За прошлый год Минобороны подало к своему крупному подрядчику иски примерно на 14 млрд руб. и предъявило новые требования. В 2024-м был арестован бывший директор Военно-строительной компании
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Минобороны России подало иски на сумму более 4 млрд руб. к своему крупному подрядчику — публично-правовой компании «Военно-строительной компании» (ВСК), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Иски принял к производству Арбитражный суд Москвы. В его картотеке содержатся десять исков, поданных ведомством в компании только за период 10-13 января, сумма исковых требований по ним — от чуть более чем 70 тыс. руб. до 37 млн руб. ТАСС уточняет, что общая сумма исковых требований — 4 млрд 21 млн 508 тыс. 717 руб.

ППК «ВСК» входит в систему военно-строительного комплекса Минобороны и занимается возведением под ключ жилых домов и микрорайонов, в основном для военнослужащих и их нужд, а также реконструкцией исторических объектов.

Минобороны подало иск к Бауманке более чем на ₽38 млн
Политика
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Экс-глава ВСК Андрей Белков (был директором до октября 2023-го) был задержан в июле прошлого года. Он находится под стражей по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Белков фигурировал в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который был задержан в апреле 2024-го. Против него возбуждены два уголовных дела: по статье о получении взяток в особо крупном размере, о данным ТАСС, речь идет более чем об 1 млрд руб., которые он получил за преференции строительной компании «Олимпситистрйо» при строительстве Омского и Кемеровского кадетских училищ; и о хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более чем 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.

В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов назначил новым директором ВСК бывшего гендиректора «Россети Центр» Игоря Маковского.

За десять месяцев 2024 года, как сообщал ТАСС, сумма исков Минобороны к ВСК составила почти 14 млрд руб., что в 34 раза больше, чем за весь 2023-й. В основном министерство требовало с компании выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны Арбитражный суд иски
Материалы по теме
С Тимура Иванова и его подчиненного потребовали ₽4 млрд
Политика
Минобороны решило взыскать ₽4,6 млрд неустойки с производителя спутников
Бизнес
Минобороны подало иск к Бауманке более чем на ₽38 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Минобороны подало иски еще на 4 млрд руб. к Военно-строительной компанииОбщество, 06:38
Посол Германии предрек изменение конституционного порядка в США ТрампомПолитика, 06:07
В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и отправку авиарейсовПолитика, 05:53
Выручка Турции от продажи сериалов в 2024 году превысила $500 млнОбщество, 05:45
Россияне раскрыли свое отношение к ТрампуОбщество, 05:25
Байден в последний день на посту президента заявил, что никуда не уходитПолитика, 05:12
В Госдуме напомнили о штрафах за неправильную утилизацию елкиОбщество, 04:54
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Амурского бизнесмена приговорили к штрафу в ₽48 млн по делу о хищенииОбщество, 04:39
Израиль освободил 90 заключенных из Палестины в рамках сделки с ХАМАСПолитика, 04:22
Друг Трампа посчитал возможной новую попытку убийства будущего президентаПолитика, 04:09
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и избежать третьей мировойПолитика, 03:49
В России вступил в силу приказ о скидке 50% на авиабилеты для детейЭкономика, 03:25
Трамп назвал Овечкина великим игрокомСпорт, 03:17
Эксперты указали на риск взлома Telegram через QR-коды на домовые чатыТехнологии и медиа, 03:00