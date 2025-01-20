Минобороны подало иски еще на 4 млрд руб. к Военно-строительной компании

За прошлый год Минобороны подало к своему крупному подрядчику иски примерно на 14 млрд руб. и предъявило новые требования. В 2024-м был арестован бывший директор Военно-строительной компании

Фото: Олег Елков / ТАСС

Минобороны России подало иски на сумму более 4 млрд руб. к своему крупному подрядчику — публично-правовой компании «Военно-строительной компании» (ВСК), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Иски принял к производству Арбитражный суд Москвы. В его картотеке содержатся десять исков, поданных ведомством в компании только за период 10-13 января, сумма исковых требований по ним — от чуть более чем 70 тыс. руб. до 37 млн руб. ТАСС уточняет, что общая сумма исковых требований — 4 млрд 21 млн 508 тыс. 717 руб.

ППК «ВСК» входит в систему военно-строительного комплекса Минобороны и занимается возведением под ключ жилых домов и микрорайонов, в основном для военнослужащих и их нужд, а также реконструкцией исторических объектов.

Экс-глава ВСК Андрей Белков (был директором до октября 2023-го) был задержан в июле прошлого года. Он находится под стражей по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Белков фигурировал в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который был задержан в апреле 2024-го. Против него возбуждены два уголовных дела: по статье о получении взяток в особо крупном размере, о данным ТАСС, речь идет более чем об 1 млрд руб., которые он получил за преференции строительной компании «Олимпситистрйо» при строительстве Омского и Кемеровского кадетских училищ; и о хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более чем 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.

В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов назначил новым директором ВСК бывшего гендиректора «Россети Центр» Игоря Маковского.

За десять месяцев 2024 года, как сообщал ТАСС, сумма исков Минобороны к ВСК составила почти 14 млрд руб., что в 34 раза больше, чем за весь 2023-й. В основном министерство требовало с компании выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности.