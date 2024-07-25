СК попросил арестовать главу компании, чью работу курировал Тимур Иванов

Андрей Белков (Фото: Минобороны РФ)

СК ходатайствует об аресте бывшего главы Военно-строительной компании (ППК ВСК) Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Белкова задержали 24 июля. «Коммерсантъ» писал, что его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере.

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