СК попросил арестовать главу компании, чью работу курировал Тимур Иванов
СК ходатайствует об аресте бывшего главы Военно-строительной компании (ППК ВСК) Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
Белкова задержали 24 июля. «Коммерсантъ» писал, что его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере.
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