Суд в Москве арестовал экс-главу строительной компании по делу Иванова
Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова, работу которого курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов.
Как следует из судебной картотеки, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему арест.
Белкова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия, — ч. 2 ст. 285.4 Уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Белкова задержали 24 июля. Военно-строительная компания, которой он руководил, была крупным подрядчиком Минобороны.
При этом «Коммерсантъ» пишет, что задержание Белкова связано не с его работой в ВСК, а с работой во ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам». Он руководил им до 2021 года, потом перешел в ВСК.
Компания при Белкове заключила контракт на 121 млн руб. о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в 9-й лечебно-диагностический центр Минобороны в Москве с компанией «Партнер Плюс», учредителем которой является знакомая Белкова Елена Ляхович. По версии следствия, реальная стоимость томографа составляла 76 млн руб. СК возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько, оба фигуранта находятся под домашним арестом.
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