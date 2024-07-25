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Дело Тимура Иванова ,  
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Суд в Москве арестовал экс-главу строительной компании по делу Иванова

Суд арестовал бывшего гендиректора Военно-строительной компании Белкова
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Андрей Белков
Андрей Белков (Фото: vskmo.ru)

Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова, работу которого курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов.

Как следует из судебной картотеки, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему арест.

Белкова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия, — ч. 2 ст. 285.4 Уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Москве задержали главу компании, чью работу курировал Тимур Иванов
Политика
Андрей Белков

Белкова задержали 24 июля. Военно-строительная компания, которой он руководил, была крупным подрядчиком Минобороны.

При этом «Коммерсантъ» пишет, что задержание Белкова связано не с его работой в ВСК, а с работой во ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам». Он руководил им до 2021 года, потом перешел в ВСК.

Компания при Белкове заключила контракт на 121 млн руб. о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в 9-й лечебно-диагностический центр Минобороны в Москве с компанией «Партнер Плюс», учредителем которой является знакомая Белкова Елена Ляхович. По версии следствия, реальная стоимость томографа составляла 76 млн руб. СК возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько, оба фигуранта находятся под домашним арестом.

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Теги
Тимур Иванов Минобороны гособоронзаказ злоупотребление полномочиями Тверской суд Москвы арест
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