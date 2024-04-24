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Дело Тимура Иванова ,  
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Эксклюзив

Силовики начали проверку учредителей двух стройкомпаний по делу Иванова

Сюжет
Дело Тимура Иванова
В рамках дела Тимура Иванова силовики проводят следственные действия с экс-сотрудником Военно-строительной компании и соучредителем подрядчика Минобороны «Олимпситистрой», говорят источники РБК
Андрей Белков
Андрей Белков (Фото: vskmo.ru)

Силовики проводят следственные действия с бывшим сотрудником публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК ВСК) и соучредителем подрядчика Минобороны компании «Олимпситистрой». Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник, близкий к одной из компаний.

Оба источника говорят, что следственные действия проводятся с экс-руководителем ППК ВСК Андреем Белковым и соучредителем компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым, не уточняя их статус.

Андрей Белков, указано в базе данных СПАРК, временно исполнял обязанности генерального директора с апреля 2021-го по март 2022 года, а затем руководил компанией до октября 2023 года.

По информации собеседника РБК, после ухода из ППК ВСК Белков участвовал в создании ООО «СК «Патриот». Компания была зарегистрирована в феврале 2024 года с уставным капиталом 10 тыс. руб., основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, указано в СПАРК. Должность ее генерального директора занимает Сергей Горский.

Контрагентами ППК ВСК в базе данных СПАРК значатся Министерство обороны и его дочерние организации — ФГУП «Главное управление специального строительства» и ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны».

На сайте ППК ВСК говорится, что в компанию входят предприятия и организации разных форм собственности, которые действуют в интересах российских вооруженных сил на всей территории страны. Вертикально выстроенную систему управления ВСК МО РФ возглавляют департамент строительства Минобороны и федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ». Также компания заявляет, что занимается строительством под ключ жилых домов и микрорайонов, зданий, плоскостных и технических сооружений любого назначения. Среди объектов указаны базы и гарнизоны, арсеналы, полигоны, казармы и штабы. В 2023 году Тимур Иванов поздравил сотрудников компании с Новым годом.

Компания «Олимпситистрой», по словам одного из собеседников РБК, является подрядчиком ППК ВСК. Александр Фомин в СПАРК указан как совладелец компании с 2014 года. Дочерняя организация Минобороны ФГУП «Главное управление специального строительства» является основным контрагентом «Олимпситистроя».

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Тимур Иванов

В «Олимпситистрое» на звонки корреспондента РБК не ответили. РБК также направил запрос в ППК ВСК.

В среду Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова. Его арестовали на два месяца, до 23 июня. Иванову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Еще одним подозреваемым по ч. 6 ст. 290 УК стал Сергей Бородин, которого также поместили под стражу на два месяца. По версии следствия, он поддерживал дружеские связи с Ивановым и вместе с ним «вступил в преступный сговор с третьими лицами» для получения взяток. Иванов в суде заявил о своей невиновности.

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Тимур Иванов коррупция Минобороны взятка задержание
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

бывший замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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