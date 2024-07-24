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Дело Тимура Иванова ,  
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В Москве задержали главу компании, чью работу курировал Тимур Иванов

«Коммерсантъ»: в Москве задержали главу Военно-строительной компании Белкова
Сюжет
Дело Тимура Иванова
«Военно-строительная компания» — крупный подрядчик Минобороны, ее работу курировал Иванов. Дело против руководителя компании, Белкова, связано с предыдущим местом работы, но следователи общались с ним и по делу Иванова
Андрей Белков
Андрей Белков (Фото: Минобороны РФ)

В Москве задержали главу публично-правовой компании Военно-строительной компании (ППК ВСК) Андрея Белкова, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным СПАРК и источников РБК, Белков — бывший руководитель ВСК.

По данным газеты, он задержан по подозрению в злоупотреблении с гособоронзаказом. Издание пишет, что работу Белкова курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Тимура Иванова задержали 23 апреля, на следующий день его отправили под арест. По данным ТАСС, ему вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Следствие полагает, что он получил ее «в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Иванов не признал вину.

По делу бывшего замминистра проходят два бизнесмена — Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Источники РБК 24 апреля сообщали о проведении следственных действий с Фоминым и Белковым.

46-летний Белков, согласно данным в СПАРК, временно исполнял обязанности генерального директора ППК ВСК с апреля 2021-го по март 2022 года, а затем руководил компанией до октября 2023 года. ВСК занимается строительством специальных, стратегических и социально-значимых объектов для Минобороны

По информации собеседника РБК, после ухода из ВСК Белков участвовал в создании ООО «СК «Патриот», которая, согласно информации из СПАРК, ее профиль — строительство жилых и нежилых зданий.

Собеседники газеты рассказали, что 46-летний Белков ранее уже общался со следователями, но теперь его вызвали Главное следственное управление московского управления СК как подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК), он задержан на двое суток, затем ему изберут меру пресечения — следствие намерено добиваться его ареста.

Как пишет издание, задержание Белкова не связано с его работой в ВСК, но имеет отношение к его предыдущей работе во ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам» (он руководил им до 2021 года, потом перешел в ВСК).

Помогавшему ФСБ бизнесмену запросили почти 10 лет за хищения у Минобороны
Общество
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Изначально уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было заведено против знакомой Белкова Елены Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько, их задержали в прошлом октябре, они оба под домашним арестом. Дело связано с хищении средств Минобороны в рамках исполнения госконтракта на 121 млн руб. от 9 августа 2019 года о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве.

Заказчиком по контракту выступало ГВСУ. Белков привлек Ляхович, главу компании «Стройхимпроект» и учредителя компании «Партнер Плюс», к закупке томографа. Она нашла для этого дилера крупнейшей немецкой компании, которая из-за санкций несколько лет назад ушла с российского рынка. Дилер готов был поставить томограф за 114 млн руб. — но из-за санкций не мог продать оборудование напрямую Минобороны. В итоге контракт был заключен с «Партнер Плюс», компания получила все 121 млн руб. по контракту. Реальная стоимость томографа составляла 76 млн руб. Остальные средства разделили между преступной группой и дилером.

Газета отмечает, что деятельность работы идет тщательная проверка заключенных во время его руководства ППК ВСК контрактов и контроля за их исполнением, так и личных заработков чиновника, его неслужебных связей и т. д.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны гособоронзаказ злоупотребление полномочиями
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