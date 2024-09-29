Экс-премьер Чехии назвал событие, что решит исход конфликта на Украине
Бывший премьер-министр Чехии (2017–2021) и лидер правоцентристского политического движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш считает, что выборы президента США в ноябре станут решающими для урегулирования конфликта на Украине.
В интервью Financial Times он отметил, что «даже страны ЕС и НАТО не едины в том, как действовать на Украине», добавив, что главной целью Европы должен быть мир. «Но давайте будем реалистами: выборы в США решат исход войны в Украине», — сказал Бабиш.
По его мнению, для Европы «была бы хороша» победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа, поскольку «он обещал немедленно прекратить войну».
Бабиш рассчитывает вернуться к власти в Чехии после парламентских выборов в следующем году. «Я бы сказал, что у правящих партий есть еще целый год, чтобы доказать гражданам Чехии, что они абсолютно некомпетентны и неквалифицированны для управления страной. Что они и демонстрировали последние три года», — говорит он.
FT отмечает, что ANO Бабиша на выборах в региональные советы на прошлой неделе одержала победу в 10 из 13 регионах Чехии, а также стала лидером на выборах в сенат (получила 8 из 27 мандатов, до этого имела один). По словам научного сотрудника Чешской ассоциации международных отношений Павла Гавличека, «Бабиш находится на гребне волны».
В материале говорится, что возвращение Бабиша к власти может укрепить «антилиберальный фланг» Центральной Европы, возглавляемый премьерами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо. В свою очередь это вызовет тревогу в ЕС и НАТО по поводу сохранения единства в поддержке Украины.
После июньских выборов в Европарламент Бабиш объединился с Орбаном и лидером ультраправых во франции Марин Ле Пен, чтобы сформировать третью по величине коалицию «Патриоты за Европу» (84 места из 720). Бабиш заявил, что ANO «разделяет приоритеты, а не полностью идеологически выравнивается» со своими партнерами по коалиции. Например, они выступают за передачу полномочий от Брюсселя национальным правительствам.
Бабиш критиковал политику нынешних чешских властей, в том числе из-за поддержки Украины. Глава МИД Чехии Ян Липавский весной заявил, что бывший премьер может стать «угрозой безопасности» страны.
Президент Чехии Петр Павел, несмотря на усилия в области военной помощи Украине весной, в сентябре отметил рост усталости от конфликта в мире и призвал Киев признать, что некоторые территории могут остаться под контролем России на годы.
О том, что выборы в США определят исход конфликта на Украине, не раз говорили западные политики. Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в США встретился с обоими кандидатами на пост главы государства, объяснив, что боевые действия не закончатся до выборов.
Трамп на встрече с украинским лидером заявил, что в случае его победы «еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны». По словам республиканца, «придется очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос», но «это должно закончиться».
Россия для урегулирования конфликта настаивает на признании суверенитета над республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, вошедшими в состав страны по итогам референдума, выводе оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Киев считает эти требования ультиматумом.
После вторжения ВСУ в Курскую область российские власти исключали возможность переговоров с Украиной до вытеснения украинских военных с территории России.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов