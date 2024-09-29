Экс-премьер Чехии назвал событие, что решит исход конфликта на Украине

Экс-премьер Чехии Бабиш рассчитывает вернуться к власти в следующем году. Бабиш считает выборы в США решающими для конфликта на Украине, а победу Трампа расценивает как хороший исход для Европы

Андрей Бабиш (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Чехии (2017–2021) и лидер правоцентристского политического движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш считает, что выборы президента США в ноябре станут решающими для урегулирования конфликта на Украине.

В интервью Financial Times он отметил, что «даже страны ЕС и НАТО не едины в том, как действовать на Украине», добавив, что главной целью Европы должен быть мир. «Но давайте будем реалистами: выборы в США решат исход войны в Украине», — сказал Бабиш.

По его мнению, для Европы «была бы хороша» победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа, поскольку «он обещал немедленно прекратить войну».

Бабиш рассчитывает вернуться к власти в Чехии после парламентских выборов в следующем году. «Я бы сказал, что у правящих партий есть еще целый год, чтобы доказать гражданам Чехии, что они абсолютно некомпетентны и неквалифицированны для управления страной. Что они и демонстрировали последние три года», — говорит он.

FT отмечает, что ANO Бабиша на выборах в региональные советы на прошлой неделе одержала победу в 10 из 13 регионах Чехии, а также стала лидером на выборах в сенат (получила 8 из 27 мандатов, до этого имела один). По словам научного сотрудника Чешской ассоциации международных отношений Павла Гавличека, «Бабиш находится на гребне волны».

В материале говорится, что возвращение Бабиша к власти может укрепить «антилиберальный фланг» Центральной Европы, возглавляемый премьерами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо. В свою очередь это вызовет тревогу в ЕС и НАТО по поводу сохранения единства в поддержке Украины.

После июньских выборов в Европарламент Бабиш объединился с Орбаном и лидером ультраправых во франции Марин Ле Пен, чтобы сформировать третью по величине коалицию «Патриоты за Европу» (84 места из 720). Бабиш заявил, что ANO «разделяет приоритеты, а не полностью идеологически выравнивается» со своими партнерами по коалиции. Например, они выступают за передачу полномочий от Брюсселя национальным правительствам.

Бабиш критиковал политику нынешних чешских властей, в том числе из-за поддержки Украины. Глава МИД Чехии Ян Липавский весной заявил, что бывший премьер может стать «угрозой безопасности» страны.

Президент Чехии Петр Павел, несмотря на усилия в области военной помощи Украине весной, в сентябре отметил рост усталости от конфликта в мире и призвал Киев признать, что некоторые территории могут остаться под контролем России на годы.

О том, что выборы в США определят исход конфликта на Украине, не раз говорили западные политики. Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в США встретился с обоими кандидатами на пост главы государства, объяснив, что боевые действия не закончатся до выборов.

Трамп на встрече с украинским лидером заявил, что в случае его победы «еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны». По словам республиканца, «придется очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос», но «это должно закончиться».

Россия для урегулирования конфликта настаивает на признании суверенитета над республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, вошедшими в состав страны по итогам референдума, выводе оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Киев считает эти требования ультиматумом.

После вторжения ВСУ в Курскую область российские власти исключали возможность переговоров с Украиной до вытеснения украинских военных с территории России.