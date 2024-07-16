Как распределились места в Европарламенте после выборов. Инфографика

16 июля начал работу новый десятый созыв Европарламента, сформированный после выборов. Победу на них одержали консерваторы, правые и ультраправые партии ослабили правящие партии в ключевых странах блока

16 июля начал работу новый десятый созыв Европарламента, сформированный после выборов. Во время первого пленарного заседания, которое продлится до 19 июля, будут избраны новый председатель Европарламента и его заместители. Также евродепутаты проголосуют за новую главу Еврокомиссии. Ранее лидеры ЕС одобрили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, которая занимает этот пост с 2019 года.

Выборы в Европарламент, проходившие с 6 по 9 июня, стали первыми после Brexit. Жители 27 стран Евросоюза выбрали 720 депутатов на пятилетний срок. После выхода Великобритании из блока численность Европарламента сократилась до 705 мест, но в сентябре 2023 года решили добавить еще 15, распределив их между 11 странами с учетом демографических изменений.

Победу на выборах одержали консерваторы, которых представляет Европейская народная партия (EPP) — они получили 188 из 720 мандатов. На втором месте — «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), у них 136 мандатов. Таким образом, основные проевропейские силы сохранили большинство в ЕП.