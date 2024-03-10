В Чехии сочли экс-премьера Бабиша угрозой из-за «пацифистских» заявлений

Андрей Бабиш, который раскритиковал власти Чехии за приостановку консультаций со Словакией из-за разных взглядов на внешнюю политику, «ничего в ней не понимает», считает глава чешского МИДа

Андрей Бабиш (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

Бывший премьер-министр Чехии (2017 — 2021) и лидер правоцентристского политического движения ANO (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш представляет угрозу безопасности страны из-за своих высказываний, считает глава чешского МИДа Ян Липавский.

«Сейчас он берет пацифистскую ноту», — сказал Липавский (цитата по Noviny), имея в виду призывы Бабиша способствовать миру между Россией и Украиной. «Мне кажется, что он становится угрозой безопасности этой страны», — сказал министр, добавив при этом, что не знает, стоит ли кто-то за этими призывами экс-премьера.

«Андрей Бабиш абсолютно ничего не знает о внешней политике», — добавил Липавский. Он напомнил, что Бабиш раскритиковал действующего премьера Петра Фиалу за решение чешских властей приостановить межправительственные консультации со Словакией. По словам словацкого премьера Роберта Фицо, в качестве причины Прага указала на разницу во взглядах сторон на конфликт России и Украины; Фицо считает, что таким образом Чехия показала, что заинтересована в продолжении военных действий.

Бабиш, комментируя перенос консультаций, назвал решение фундаментальной ошибкой Праги. «С самого начала работы этого правительства первым приоритетом для премьер-министра являются даже не граждане Чешской Республики, а украинцы, причем постоянно. И мы ничего не имеем против украинцев», — посчитал лидер ANO. В то же время экс-премьер добавил, что «ничего не имеет против украинцев».

Издание Aktuality в числе причин переноса консультаций Чехии и Словакии называло встречу главы словацкого МИДа Юрая Бланара с российским министром Сергеем Лавровым 2 марта. Фиала, комментируя решение чешского правительства, признавал «существенные различия» со Словакией в ключевых темах внешней политики. Прага неоднократно оказывала военную и финансовую помощь Киеву (по состоянию на ноябрь объем предоставленной Украине помощи превысил 6 млрд крон или €241,5 млн), а также вводила санкции против Москвы.

Фицо же выступает против поставок оружия Украине и вступления страны в Евросоюз. Политик критикует подход стран Запада к конфликту Москвы и Киева и считает, что он не имеет военного решения.