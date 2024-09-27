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Военная операция на Украине ,  
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Советник Орбана заявил, что Венгрия на месте Украины не стала бы воевать

Сюжет
Военная операция на Украине

Венгрия, будь она на месте Украины, скорее всего не стала бы вести боевые действия с Россией, заявил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан (однофамилец) в интервью изданию Mandiner.

«Основываясь на событиях 56-ого года, мы, вероятно, не сделали бы того, что сделал президент [Украины Владимир] Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно, потому что <...> он втянул свою страну в оборонительную войну», — сказал политик (цитата по Telex).

Осенью 1956 года в Венгрии произошло вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима. Оно было полностью подавлено советскими войсками.

Балаш Орбан отметил, что в ходе российской военной операции на Украине «погибло так много людей, было потеряно так много территорий». «Я еще раз повторю, это их (Киева. — РБК) право, это их суверенное решение, они могли поступить так, но если бы они спросили нас, мы бы не рекомендовали этого из-за того, что произошло в 56-м», — добавил советник венгерского премьера.

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Маттео Сальвини (слева)&nbsp;и&nbsp;Виктор Орбан&nbsp;(справа)

Венгрия выступает против военной поддержки Киева со стороны Евросоюза и призывает к прекращению огня и мирным переговорам. В частности, Будапешт неоднократно блокировал выделение денежных средств и отказался участвовать в военной миссии НАТО по Украине.

С 1 июля Венгрия стала председательствующей страной в Евросовете. В том же месяце Виктор Орбан посетил Россию, Украину, Китай и США в рамках «мирной миссии». Глава венгерского правительства предлагал установить режим прекращения огня, что, по его мнению, ускорило бы начало переговоров. По итогам миссии он направил всем лидерам стран ЕС предложения по урегулированию конфликта.

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Виктор Орбан

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31 мая 1963 года
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