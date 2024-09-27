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МИД счел «развернутой» первую реакцию Запада на планы по ядерной доктрине

Рябков счел «развернутой» первую реакцию Запада на планы по ядерной доктрине
Замглавы МИДа Рябков отметил, что рассуждать по поводу восприятия западными странами обновленной ядерной доктрины можно будет после выхода соответствующего указа. Путин на этой неделе предложил изменить ядерную доктрину
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Первая реакция Запада на предложение президента Владимира Путина изменить ядерную доктрину была «достаточно развернутой», заявил журналистам замглавы МИДа Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены основы госполитики в области ядерного сдерживания, тогда можно будет рассуждать на тему восприятия [на Западе]», — сказал Рябков.

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25 сентября Путин, в частности, предложил расценивать агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства как их совместное нападение на нее. Условием для применения ядерного оружия он назвал получение «достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы. Речь, по его словам, идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

В Кремле назвали предложенное обновление ядерной доктрины «сигналом, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел планы Путина поменять ядерную доктрину «безответственными», а генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал их «попыткой запугивания» как Украины, так и альянса. «Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», — подчеркнул Столтенберг.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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