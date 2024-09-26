Писториус счел не стоящими обсуждений изменения ядерной доктрины России

Борис Писториус (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Изменения ядерной доктрины России не стоит комментировать, Германия идет своим путем, заявил министр обороны страны Борис Писториус на пресс-конференции со своим литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом.

«Я не вижу свою, не вижу нашу роль в том, чтобы все это послание обсуждать и умножать обсуждение, не нужно это комментировать — завтра появится что-то другое», — сказал Писториус.

Он добавил, что Германия «идет своим путем» и делает то, что считает правильным.

25 сентября президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности сообщил, что Россия внесла изменения в свою ядерную доктрину. Они предусматривают, что агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового Москва будет рассматривать как их совместное нападение.

Применение ядерного оружия будет возможно уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими российской границы. Кроме того, такое оружие, согласно предложенным изменениям, Россия может применить и в случае агрессии против Белоруссии, отметил глава государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел предложенные российским лидером изменения ядерной доктрины «безответственными» и «несвоевременными».