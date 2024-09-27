Италия заявила «о начале конца» в случае нанесения ядерных ударов
Италия развивает мирную атомную энергетику и негативно оценивает возможное применение ядерного оружия, заявил вице-премьер страны, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в ответ на просьбу прокомментировать изменение российской ядерной доктрины.
«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Сальвини отметил, что Рим поддерживает Киев, но не разрешает ему использовать итальянское оружие для атак по территории России.
Вице-премьер добавил, что Италия использует атомную энергетику только в мирных целях — «для отопления и обеспечения заводов, больниц и школ». Ядерным оружием страна не располагает.
26 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Среди нововведений:
- расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание;
- дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;
- предложение рассматривать агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение.
По словам Путина, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Речь о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах. Также Москва может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства.
На Западе негативно восприняли изменение ядерной доктрины. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал осудить «ядерную риторику» российских властей и назвал изменения доктрины «безответственными» и «несвоевременными». Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано тоже назвал их безответственными и «безрассудными».
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