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Военная операция на Украине ,  
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Италия заявила «о начале конца» в случае нанесения ядерных ударов

Сальвини назвал использование ядерной энергии в военных целях началом конца
Сюжет
Военная операция на Украине
После заявления Путина об изменении ядерной доктрины России на Западе последовали заявления о «безответственности» таких действий. Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что не хочет думать о возможности ядерных ударов
Маттео Сальвини
Маттео Сальвини (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Италия развивает мирную атомную энергетику и негативно оценивает возможное применение ядерного оружия, заявил вице-премьер страны, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в ответ на просьбу прокомментировать изменение российской ядерной доктрины.

«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Сальвини отметил, что Рим поддерживает Киев, но не разрешает ему использовать итальянское оружие для атак по территории России.

Вице-премьер добавил, что Италия использует атомную энергетику только в мирных целях — «для отопления и обеспечения заводов, больниц и школ». Ядерным оружием страна не располагает.

Блинкен назвал «безответственными» изменения в ядерной доктрине России
Политика
Энтони Блинкен

26 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Среди нововведений:

  • расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание;
  • дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;
  • предложение рассматривать агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение.

По словам Путина, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Речь о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах. Также Москва может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства.

На Западе негативно восприняли изменение ядерной доктрины. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал осудить «ядерную риторику» российских властей и назвал изменения доктрины «безответственными» и «несвоевременными». Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано тоже назвал их безответственными и «безрассудными».

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ядерная доктрина Италия Владимир Путин ядерное оружие
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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