Путин подписал указ об осеннем призыве

Путин подписал приказ о призыве на срочную военную службу с 1 октября по 31 декабря, призвать планируется 130 тыс. человек. Президент неоднократно подчеркивал, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Осенний призыв в 2023 году пройдет с 1 октября по 31 декабря, говорится в указе президента Владимира Путина. На военную службу планируется призвать 130 тыс. человек. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет.

Осенний призыв в России традиционно начинается с 1 октября, однако в прошлом году призыв стартовал на месяц позже. Прошлой осенью в России прошла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 тыс. человек.

С начала спецоперации на Украине Путин неоднократно подчеркивал, что срочников не будут отправлять для участия в военных действиях. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что призывники продолжат служить только на территории России.

О том, что призыв во всех регионах России начнется 1 октября, ранее 29 сентября сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский. По его словам, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России.

В августе Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет с 1 января 2024 года. При первоначальном обсуждении законопроекта речь шла о постепенном повышении возраста призыва: нижней планки — с 18 лет до 21 года и верхней — с 27 до 30 лет. Однако позже от идеи повышения нижней планки отказались. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов объяснил, что это связано с большим числом обращений граждан, которые считают, что «именно в 18 лет им проще пойти отслужить».

В том же месяце президент запретил выезд из России для гражданина с момента появления повестки в государственном реестре воинского учета, решение о создании которого было принято в апреле. Минцифры отмечало, что реестр заработает в одном-двух регионах России до конца этого года, не раньше 2025-го действие системы расширят по всей стране.