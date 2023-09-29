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Минобороны сообщило, куда направят призывников осенью

Минобороны: осенний призыв в армию пройдет во всех регионах России
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Военнослужащих осеннего призыва не будут отправлять в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области и для участия в военной операции на Украине, сообщили в Минобороны.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил и других воинских формированиях на территории Российской Федерации», — заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге.

Он уточнил, что треть призывников направят в воинские части, где в течение примерно пяти месяцев они должны будут освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность, после завершения обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.

Призыв будет проходить во всех регионах России и начнется 1 октября.

В этом году осенний призыв начнется с 1 октября. Начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября, уточнили в Минобороны. Однако после принятия поправок о повышении верхней границы призывного возраста на службу будут призывать с 18 до 30 лет (ранее было с 18 до 27 лет).

В прошлом году осенний призыв в России начался 1 ноября, на месяц позже, чем обычно, и проходил на фоне объявленной в сентябре частичной мобилизации. Число призванных в рамках осенней кампании составило 120 тыс. человек.

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С 1 апреля по 15 июля текущего года проходил весенний призыв. На военную службу были призваны 147 тыс. человек.

Теги
Минобороны осенний призыв военный призыв призывники
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