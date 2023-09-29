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Политика ,  
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Началась третья встреча представителей Баку и Нагорного Карабаха

Третья встреча представителей Баку и Нагорного Карабаха началась в Евлахе
Фото: azertag.az
Фото: azertag.az

Третья встреча делегации Азербайджана с представителями армян Карабаха началась в городе Евлах, передает APA.

Азербайджанскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента республики Рамин Мамедов. Нагорный Карабах представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. Их должности издание не называет.

Предыдущая встреча представителей Баку с армянами Карабаха прошла 25 сентября. Первый раунд переговоров состоялся 21 сентября. Тогда азербайджанская делегация представила план реинтеграции жителей региона.

Материал дополняется

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Азербайджан Нагорный Карабах переговоры реинтеграция
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